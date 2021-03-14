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    «Ювентус» не допустит расточительства?

    «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Серия А, 14 марта 2021 года

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    Маттейс Де Лигт
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 20:00 мск. «Кальяри» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Марта 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    «Кальяри» далеко не обеспечило себе спокойной жизни. Нынешнее 17 место в турнирной таблице, что называется, представляет собой болтанием над пропастью.

    Сейчас сардинцы имеют лишь двухочковый отрыв от опасной зоны. К тому же у идущего ниже «Торино» есть два матча в запасе.

    В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Кальяри» на выезде подписал мировое соглашение с «Сампдорией» (2:2).

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    Поединки против «Ювентуса» для команды проходят откровенно неудачно. Из пяти последних матчей «Кальяри» выиграл лишь в одном при четырех поражениях.

    «Ювентус»

    «Ювентус» пытается догнать «Интер», и другого пути у команды нет. Подопечные Андреа Пирло на неделе еще и вылетели из Лиги чемпионов от «Порту».

    Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице с 52 очками в активе. При этом атака «Ювентуса» выглядит привычно мощно: в 25 матчах забит 51 мяч.

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    • А вот обороняется «Ювентус» великолепно. В 25 матчах команда пропустила лишь 21 гол, что является лучшим в Серии А результатом.

    Сейчас отставание от лидера чемпионата «Интера» составляет 10 пунктов. Правда, у «Старой Сеньоры» есть еще матч в запасе, да и такие мастера, как Криштиану Роналду стремятся исключительно побеждать на всех фронтах.

    «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.57, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 6.20

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    Хозяева слабоваты в атаке, да и в классе существенно уступают действующему чемпиону.

    Гости борются за чемпионский титул, что само по себе предполагает победы над соперниками уровня сардинцев.

    Туринцы всячески пытаются догнать вырвавшийся вперед «Интер», так что терять очки не планируют. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 1.72

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