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    Устроят ли «Севилья» и «Боруссия» перестрелку в Дортмунде?

    «Боруссия» Дортмунд — «Севилья». Прогноз на тоталы (к. 1.99) в 1/8 Лиги чемпионов 9 марта 2021 года

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    «Севилья» — «Боруссия»
    Во вторник, 9 марта, «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Боруссия» Дортмунд

    Команда попала в плей-офф ЛЧ, выиграв свою группу, и превзойдя «Лацио», «Брюгге» и «Зенит». За последние 10 лет немцы 3 раза пробивались в четвертьфинал, сделав 7 попыток.

    В первом матче 1/8 финала с «Севильей» в Испании дортмундцы пропустили быстрый гол, но трижды забили еще до перерыва, после чего удержали победу — 3:2.

    В последних матчах подопечные Эдина Терзича обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (1:0) в Кубке Германии и проиграли «Баварии» (2:4) в Бундеслиге, ведя 2:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 24 туров Бундеслиги «Боруссия» с 39 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 50-35, Эрлинг Холанд забил 19 голов.

    Еще 6 у Джейдона Санчо, который не сыграет из-за травмы. Участие Рафаэла Геррейру под вопросом.

    «Севилья»

    Команда заняла второе место в своей группе (на балл отстав от «Челси») в этом розыгрыше Лиги чемпионов и пробилась в плей-офф турнира впервые с сезона-2017/18.

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  • «Боруссия» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 3.38)

    • В первом матче 1/8 финала андалузцы дома уступили «Боруссии», открыв счет в матче, пропустив три мяча и в концовке сократив отставание до минимума — 2:3.

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  • 07/03/2021

    • В последних матчах «Севилья» дважды проиграла «Барселоне» (0:2 в Примере дома и 0:3 в гостевом полуфинале Кубка Испании), а затем на выезде уступила «Эльче» (1:2)

    После 25 туров Ла Лиги «Севилья» с 48 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 35-20, Юссеф Эн-Несири забил 13 голов.

    Прогноз

    На победу «Боруссии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Севильи» — 3.15.

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    На проход «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов дают коэффициент 1.15, за успех «Севильи» предлагают 5.40.

    «Боруссия» провела напряженный матч с «Баварией» и понесла потери, тем не менее прогнозируем, что дортмундский клуб не проиграет дома.

    Матч должен быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.56 и «Обе забьют» за 1.48.

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