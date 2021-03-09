Во вторник, 9 марта, «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Команда попала в плей-офф ЛЧ, выиграв свою группу, и превзойдя «Лацио», «Брюгге» и «Зенит». За последние 10 лет немцы 3 раза пробивались в четвертьфинал, сделав 7 попыток.

В первом матче 1/8 финала с «Севильей» в Испании дортмундцы пропустили быстрый гол, но трижды забили еще до перерыва, после чего удержали победу — 3:2.

В последних матчах подопечные Эдина Терзича обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (1:0) в Кубке Германии и проиграли «Баварии» (2:4) в Бундеслиге, ведя 2:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 24 туров Бундеслиги «Боруссия» с 39 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 50-35, Эрлинг Холанд забил 19 голов.

Еще 6 у Джейдона Санчо, который не сыграет из-за травмы. Участие Рафаэла Геррейру под вопросом.

«Севилья»

Команда заняла второе место в своей группе (на балл отстав от «Челси») в этом розыгрыше Лиги чемпионов и пробилась в плей-офф турнира впервые с сезона-2017/18.

В первом матче 1/8 финала андалузцы дома уступили «Боруссии», открыв счет в матче, пропустив три мяча и в концовке сократив отставание до минимума — 2:3.

В последних матчах «Севилья» дважды проиграла «Барселоне» (0:2 в Примере дома и 0:3 в гостевом полуфинале Кубка Испании), а затем на выезде уступила «Эльче» (1:2)

После 25 туров Ла Лиги «Севилья» с 48 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 35-20, Юссеф Эн-Несири забил 13 голов.

Прогноз

На победу «Боруссии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Севильи» — 3.15.

На проход «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов дают коэффициент 1.15, за успех «Севильи» предлагают 5.40.

«Боруссия» провела напряженный матч с «Баварией» и понесла потери, тем не менее прогнозируем, что дортмундский клуб не проиграет дома.

Матч должен быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.56 и «Обе забьют» за 1.48.