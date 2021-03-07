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    Сохранит ли «Наполи» свои ворота на замке?

    «Наполи» — «Болонья». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Болонья»
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    Джованни Ди Лоренцо
    В воскресенье, 7 марта, «Наполи» на своем поле примет «Болонью» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Неаполе, начнется в 22:45 по московскому времени. «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Наполи»

    «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 44 очка.

    «Партенопейцы» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в национальном первенстве.

    Команда Дженнаро Гаттузо в единственном мартовском матче чемпионата Италии в гостях разошлась миром с «Сассуоло» (3:3).

    В конце февраля «голубые» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч испанской «Гранаде» (0:2 и 2:1).

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    После травм у «Наполи» восстанавливаются Ирвинг Лосано и Андреа Петанья.

    «Болонья»

    «Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 баллами.

    На счету «красно-синих» семь побед, семь ничьих и 11 поражений в 25 сыгранных турах.

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    • В этом месяце подопечные Синиши Михайловича уступили «Кальяри» (0:1), прервав серию из четырех матчей без поражений.

    У «Болоньи» травмы залечивают Андри Фаннар Балдюрссон, Николас Домингес, Федерико Сантандер, Такехиро Томиясу, Паоло Фараго и Арон Хики. Дисквалификацию отбывает Джерди Шутен.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.52, победа «Болоньи» — 6.20, ничья — 4.60.

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    «Красно-синие» хоть и находятся не безопасном расстоянии от зоны вылета, но в предыдущем туре сыграли настолько плохо, что казалось, что перед нами один из аутсайдеров первенства.

    Учитывая данный факт, подопечным Синиши Михайловича будет тяжело бороться за очки в Неаполе, где «партенопейцы» традиционно выступают хорошо и не пропускают в последних четырех турах.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Наполи" с форой -1» за 1.86.

    Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 2.90.

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