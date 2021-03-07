В воскресенье, 7 марта, «Наполи» на своем поле примет «Болонью» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Неаполе, начнется в 22:45 по московскому времени. «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 44 очка.

«Партенопейцы» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в национальном первенстве.

Команда Дженнаро Гаттузо в единственном мартовском матче чемпионата Италии в гостях разошлась миром с «Сассуоло» (3:3).

В конце февраля «голубые» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч испанской «Гранаде» (0:2 и 2:1).

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После травм у «Наполи» восстанавливаются Ирвинг Лосано и Андреа Петанья.

«Болонья»

«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 баллами.

На счету «красно-синих» семь побед, семь ничьих и 11 поражений в 25 сыгранных турах.

В этом месяце подопечные Синиши Михайловича уступили «Кальяри» (0:1), прервав серию из четырех матчей без поражений.

У «Болоньи» травмы залечивают Андри Фаннар Балдюрссон, Николас Домингес, Федерико Сантандер, Такехиро Томиясу, Паоло Фараго и Арон Хики. Дисквалификацию отбывает Джерди Шутен.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.52, победа «Болоньи» — 6.20, ничья — 4.60.

«Красно-синие» хоть и находятся не безопасном расстоянии от зоны вылета, но в предыдущем туре сыграли настолько плохо, что казалось, что перед нами один из аутсайдеров первенства.

Учитывая данный факт, подопечным Синиши Михайловича будет тяжело бороться за очки в Неаполе, где «партенопейцы» традиционно выступают хорошо и не пропускают в последних четырех турах.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Наполи" с форой -1» за 1.86.

Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 2.90.