ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
  • 01:36
    • «Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании
  • 00:40
    • «Интер» на выезде справился с «Пармой»
  • 22:52
    • «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных выездных побед
  • 22:25
    • ЦСКА разгромно проиграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
  • 22:08
    • «Зенит» дома проиграл «Реалу» в Евролиге
  • 21:53
    • СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии
    Все новости спорта

    «Аугсбург» снова зацепится за очки?

    «Герта» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 6 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Герту Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Герта» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андре Хан
    6 февраля на стадионе «Олимпийский» в Берлине «Герта» будет принимать «Аугсбург» в матче 24 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 по мск. «Герта» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    «Герта» очень близка к зоне вылета. У нее 18 очков. Те же 18 пунктов у «Арминии», которая находится на 16 позиции в зоне плей-офф.

    «Старая дама» не побеждает со 2 января. При этом она проиграла два прошлых поединка. Со счетом 0:2 команда уступила «Вольфсбургу» и со счетом 0:3 — проиграла «Лейпцигу».

    В домашних стенах у «Герту» серия из четырех поражений, причем забила команда всего один мяч за этот период.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Большой лазарет добавляет проблем. В нем оказались Неманья Радоньич, Сами Хедира, Дедрик Бойата, Джавайро Дилросун, Матеус Кунья и Мэттью Леки.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в чуть более выгодном положении. У команды 26 очков (13 позиция), ну и в отличие от соперника она в последних турах не проигрывала.

    «Фуггеры» смогли на выезде обыграть «Майнц» 1:0, а перед этим зацепились за ничью в матче с «Байером», закончив поединок со счетом 1:1.

  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • Удержит ли «Реал» защитника, переберется ли норвежский бомбардир в «Челси», сменит ли ветеран «Ман Сити» клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 01/03/2021

    • В этом сезоне у «Аугсбурга» 7 побед, 11 поражений и 5 ничьих. Победа на «Майнцем» была единственной за 5 последних туров.

    Травмированы у гостей Альфред Финнбогасон, Яго и Фредрик Йенсен.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.00 выставлена победа «Герты», а на успех «Аугсбурга» букмекеры дают коэффициент 3.95. Ничейный исход в матче оценивается коэффициентом 3.55.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Аугсбург» смог вырвать ничью у «Байера» и после этого одержать выездную победу над «Майнцем». «Герта» же давно не побеждает. Вдобавок у нее серьезные кадровые проблемы.

    Несмотря на то, что «Герта» выиграла две предыдущие очные встречи, мы ставим в этом случае на исход «Х2». «Аугсбург», учитывая последние результаты, вполне может набрать очки.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флора — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Герта» — «Аугсбург» 06.03.2021 в 17:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.86.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры