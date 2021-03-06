6 февраля на стадионе «Олимпийский» в Берлине «Герта» будет принимать «Аугсбург» в матче 24 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 по мск. «Герта» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» очень близка к зоне вылета. У нее 18 очков. Те же 18 пунктов у «Арминии», которая находится на 16 позиции в зоне плей-офф.

«Старая дама» не побеждает со 2 января. При этом она проиграла два прошлых поединка. Со счетом 0:2 команда уступила «Вольфсбургу» и со счетом 0:3 — проиграла «Лейпцигу».

В домашних стенах у «Герту» серия из четырех поражений, причем забила команда всего один мяч за этот период.

Все прогнозы на Бундеслигу

Большой лазарет добавляет проблем. В нем оказались Неманья Радоньич, Сами Хедира, Дедрик Бойата, Джавайро Дилросун, Матеус Кунья и Мэттью Леки.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в чуть более выгодном положении. У команды 26 очков (13 позиция), ну и в отличие от соперника она в последних турах не проигрывала.

«Фуггеры» смогли на выезде обыграть «Майнц» 1:0, а перед этим зацепились за ничью в матче с «Байером», закончив поединок со счетом 1:1.

В этом сезоне у «Аугсбурга» 7 побед, 11 поражений и 5 ничьих. Победа на «Майнцем» была единственной за 5 последних туров.

Травмированы у гостей Альфред Финнбогасон, Яго и Фредрик Йенсен.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 2.00 выставлена победа «Герты», а на успех «Аугсбурга» букмекеры дают коэффициент 3.95. Ничейный исход в матче оценивается коэффициентом 3.55.

«Аугсбург» смог вырвать ничью у «Байера» и после этого одержать выездную победу над «Майнцем». «Герта» же давно не побеждает. Вдобавок у нее серьезные кадровые проблемы.

Несмотря на то, что «Герта» выиграла две предыдущие очные встречи, мы ставим в этом случае на исход «Х2». «Аугсбург», учитывая последние результаты, вполне может набрать очки.