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    Сможет ли «Парма» второй раз отобрать очки у «Интера»?

    «Парма» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, матч Серии А, 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Интер»
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    «Интер»
    В рамках 25-го тура чемпионата Италии«Парма» сыграет на своем поле с миланским «Интером». Матч пройдет 4 марта, начало — в 22:45 мск. «Парма» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.70
  • X
  • 5.25
  • 2
  • 1.32
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    «Парма»

    «Парма» последний раз побеждала в конце ноября прошлого года. Январь 2021 подопечные Фабио Ливерани закрыли двумя поражениями со счетом 0:2 — от «Сампдории» дома и от «Наполи» в гостях.

    Февраль «крестоносцы» начали крупным домашним поражением от «Болоньи» (0:3), после чего на выезде проиграли «Вероне» (1:2).

    В двух последних матчах «Парма» сыграла вничью 2:2, упустив победу сначала над «Удинезе» дома, а потом над «Специей» на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    После 24 туров Серии А «Парма» с 15 очками на 19-м месте. Разница мячей 19-47, Юрай Куцка забил 5 голов.

    «Интер»

    Миланцы начали февраль домашним поражения от «Ювентуса» (1:2) в первом полуфинале Кубка Италии, а затем в Серии А победили на выезде «Фиорентину» (2:0).

    В ответном матче с «Юве» «Интер» на выезде сыграл вничью 0:0 и вылетел из Кубка. В Серии А после этого миланцы обыграли «Лацио» со счетом 3:1.

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  • 01/03/2021

    • В последних матчах «Интер» со счетом 3:0 сначала победил «Милан» дома, а потом обыграл «Дженоа» на выезде.

    После 24 туров «Интер» с 56 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 60-24, 18 голов забил Ромелу Лукаку.

    Прогноз и ставки

    На победу «Пармы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11.00, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Интера» — 1.27.

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    В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В прошлом сезоне «Парма» на выезде сыграла 2:2, а дома уступила 1:2. «Интер» выиграл в 3 из 5 последних выездах в Парму, дважды проиграв.

    «Интер» набрал неплохой ход, а «Парма» хотя в последних матчах и оживает, но вряд ли сможет оказать достойное сопротивление. Прогнозируем что «Интер» победит.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют — нет» за 1.76.

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