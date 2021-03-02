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    Как сыграют две «Боруссии»?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 1.60) на матч Кубка Германии по футболу 2 марта 2021 года

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    Эрлинг Холанд
    «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Боруссию» Дортмунд в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча пройдет на «Боруссии Парк» 2 марта 2021 года. Начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Марта 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Боруссия» Менхенгладбах

    находится в яме — команда не может выиграть в пяти матчах подряд и в четырех из них потерпела поражения.

    В трех своих последних поединках гладбахцы уступили «Майнцу» — 1:2, проиграли «Ман Сити» в плей-офф Лиги чемпионов (0:2), а также не справились с «РБ Лейпциг» (2:3).

    Серия неудач отбросила «Боруссию» М на восьмое место в таблице Бундеслиги. У команды в активе 33 очка в 23 турах, забито 40 голов, а пропущено 36.

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    На предыдущих стадиях Кубка Германии гладбахцы прошли «Обернойланд» (8:0), «Эльферсберг» (5:0) и «Штутгарт» (2:1).

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд в феврале не могла выиграть в двух матчах Бундеслиги подряд, но затем выдала серию из трех побед в двух разных турнирах.

    В рамках этой серии в первом матче 1/8 финала ЛЧ удалось обыграть «Севилью» (3:2 в гостях), а затем в Бундеслиге были разгромлены «Шальке» (4:0) и «Арминия» (3:0).

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  • 22/02/2021

    • В Бундеслиге «Боруссия» пока что занимает лишь пятое место, набрав 39 очков в 23 турах. От зоны ЛЧ дортмундцы отстают на 3 очка.

    В Кубке Германии на предыдущих стадиях «Боруссия» Д обыграла «Дуйсбург» (5:0), «Айнтрахт» Б (2:0) и «Падерборн» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» М букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,78, а на победу «Боруссии» Д — 2,27.

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    В рамках первого круга дортмундцы разгромили соперника со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Дортмунд выиграет один из таймов с коэффициентом 1,60.

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