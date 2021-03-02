«Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Боруссию» Дортмунд в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча пройдет на «Боруссии Парк» 2 марта 2021 года. Начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» Менхенгладбах

находится в яме — команда не может выиграть в пяти матчах подряд и в четырех из них потерпела поражения.

В трех своих последних поединках гладбахцы уступили «Майнцу» — 1:2, проиграли «Ман Сити» в плей-офф Лиги чемпионов (0:2), а также не справились с «РБ Лейпциг» (2:3).

Серия неудач отбросила «Боруссию» М на восьмое место в таблице Бундеслиги. У команды в активе 33 очка в 23 турах, забито 40 голов, а пропущено 36.

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На предыдущих стадиях Кубка Германии гладбахцы прошли «Обернойланд» (8:0), «Эльферсберг» (5:0) и «Штутгарт» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд в феврале не могла выиграть в двух матчах Бундеслиги подряд, но затем выдала серию из трех побед в двух разных турнирах.

В рамках этой серии в первом матче 1/8 финала ЛЧ удалось обыграть «Севилью» (3:2 в гостях), а затем в Бундеслиге были разгромлены «Шальке» (4:0) и «Арминия» (3:0).

В Бундеслиге «Боруссия» пока что занимает лишь пятое место, набрав 39 очков в 23 турах. От зоны ЛЧ дортмундцы отстают на 3 очка.

В Кубке Германии на предыдущих стадиях «Боруссия» Д обыграла «Дуйсбург» (5:0), «Айнтрахт» Б (2:0) и «Падерборн» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» М букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,78, а на победу «Боруссии» Д — 2,27.

В рамках первого круга дортмундцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Дортмунд выиграет один из таймов с коэффициентом 1,60.