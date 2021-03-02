Боруссия М

«Боруссия» Менхенгладбах
«Боруссия» Менхенгладбахнаходится в яме — команда не может выиграть в пяти матчах подряд и в четырех из них потерпела поражения.
В трех своих последних поединках гладбахцы уступили «Майнцу» — 1:2, проиграли «Ман Сити» в плей-офф Лиги чемпионов (0:2), а также не справились с «РБ Лейпциг» (2:3).
Серия неудач отбросила «Боруссию» М на восьмое место в таблице Бундеслиги. У команды в активе 33 очка в 23 турах, забито 40 голов, а пропущено 36.
На предыдущих стадиях Кубка Германии гладбахцы прошли «Обернойланд» (8:0), «Эльферсберг» (5:0) и «Штутгарт» (2:1).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд в феврале не могла выиграть в двух матчах Бундеслиги подряд, но затем выдала серию из трех побед в двух разных турнирах.
В рамках этой серии в первом матче 1/8 финала ЛЧ удалось обыграть «Севилью» (3:2 в гостях), а затем в Бундеслиге были разгромлены «Шальке» (4:0) и «Арминия» (3:0).
В Бундеслиге «Боруссия» пока что занимает лишь пятое место, набрав 39 очков в 23 турах. От зоны ЛЧ дортмундцы отстают на 3 очка.
В Кубке Германии на предыдущих стадиях «Боруссия» Д обыграла «Дуйсбург» (5:0), «Айнтрахт» Б (2:0) и «Падерборн» (3:2).
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» М букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,78, а на победу «Боруссии» Д — 2,27.
В рамках первого круга дортмундцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Дортмунд выиграет один из таймов с коэффициентом 1,60.