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    «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?

    «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.18) и ставки на чемпионат Англии 1 марта 2021 года

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    «Эвертон» в прошлом туре выиграл у «Ливерпуля»
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в прошлом туре прервал серию из трех матчей без побед. И это почти историческое событие, потому что команда Карло Анчелотти выиграла у «Ливерпуля» (2:0). Более того, «ириски» добились успеха на поле заклятого врага.

    Эта победа позволила «Эвертону» остаться в таблице АПЛ на седьмом месте, при этом имея еще одну игру в запасе.

    В феврале «Эвертон» также провел сумасшедший матч с «Манчестер Юнайтед». Игра на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 3:3. Кроме того, не надо забывать про невероятную победу над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии с решающим голом в овертайме — 5:4.

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    А вот матчи против «Фулхэма» и «Манчестер Сити» команда Анчелотти провалила, не набрав в них ни одного очка.

    «Саутгемптон»

    Тем временем «Саутгемптон» расслабился. Обезопасив себя от вылета (хотя еще все возможно), «святые» уже полтора месяца находятся в непонятном состоянии.

    Безвыигрышная серия «Саутгемптона» в АПЛ составляет уже восемь матчей — семь поражений и одна ничья.

    В прошлом туре команда Ральфа Хазенхюттля проиграла «Лидсу» со счетом 0:3. Но самым болезненным стало, конечно же, поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:9.

    Одним из позитивных моментов стала победа над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, а также ничья с «Челси» в рамках чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Саутгемптона» — за 3.58.

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    Гости находятся в ужасной форме, это очевидно. «Саутгемптон» очень бодро стартовал, но сейчас у команды серьезный игровой кризис. «Эвертон» же в прошлом туре уверенно выиграл у «Ливерпуля».

    Так что двух мнений тут не может быть — хозяева наберут три очка.

    Ставка - победа «Эвертона» за 2.18.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 2,0 за 3.52. «Саутгемптон» в последнее время ужасно играет в обороне.

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