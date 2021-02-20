«Бернли» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» в нынешнем сезоне демонстрирует не самые позитивные результаты. От борьбы за выживание клуб пока избавлен, имея гандикап в 8 очков от опасной зоны.

У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 18 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «кларетовые» не столь много — 30 мячей.

Совсем недавно «Бернли» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разнесла в щепки «Кристал Пэлас» (0:3), после чего расписала мировую с «Фулхэмом» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

С «Вест Бромвичем» «Бернли» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в минувшем туре добыл ничью. В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» команда продемонстрировала неплохой уровень игры (1:1).

Сейчас «дрозды» пребывают на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. Очевидно, в борьбе за сохранение прописке в АПЛ команда испытает заметные трудности.

Притом, что забивает «Вест Бромвич» с натугой (19 мячей), оборона команды не выдерживает никакой критики. Она — худшая в лиге (55 пропущенных мячей в 24 матчах).

Вероятнее всего, и в этом матче гости будут верными себе. Вероятнее всего, гости точно пропустят в свои ворота.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.05, на ничью за 3.38, а на «Вест Бромвич» — за 3.98

«Бернли» в последнем матче продемонстрировал отличный уровень игры, так что явно постарается отдалиться от группы вылета.

«Вест Бромвич» регулярно пропускает, что явно случится и в этот раз.

Откровенно слабая игра гостей в обороне скажется на исходе данного противостояния. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66