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    «Вест Бромвич» снова мгновенно пропустит?

    «Бернли» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, АПЛ, 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Вест Бромвич»
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    Сэм Джонстон
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Бернли»

    «Бернли» в нынешнем сезоне демонстрирует не самые позитивные результаты. От борьбы за выживание клуб пока избавлен, имея гандикап в 8 очков от опасной зоны.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 18 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «кларетовые» не столь много — 30 мячей.

    Совсем недавно «Бернли» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разнесла в щепки «Кристал Пэлас» (0:3), после чего расписала мировую с «Фулхэмом» (1:1).

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    С «Вест Бромвичем» «Бернли» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в минувшем туре добыл ничью. В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» команда продемонстрировала неплохой уровень игры (1:1).

    Сейчас «дрозды» пребывают на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. Очевидно, в борьбе за сохранение прописке в АПЛ команда испытает заметные трудности.

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    • Притом, что забивает «Вест Бромвич» с натугой (19 мячей), оборона команды не выдерживает никакой критики. Она — худшая в лиге (55 пропущенных мячей в 24 матчах).

    Вероятнее всего, и в этом матче гости будут верными себе. Вероятнее всего, гости точно пропустят в свои ворота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.05, на ничью за 3.38, а на «Вест Бромвич» — за 3.98

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    «Бернли» в последнем матче продемонстрировал отличный уровень игры, так что явно постарается отдалиться от группы вылета.

    «Вест Бромвич» регулярно пропускает, что явно случится и в этот раз.

    Откровенно слабая игра гостей в обороне скажется на исходе данного противостояния. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66

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