«Бернли»
«Бернли» в нынешнем сезоне демонстрирует не самые позитивные результаты. От борьбы за выживание клуб пока избавлен, имея гандикап в 8 очков от опасной зоны.
У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 18 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «кларетовые» не столь много — 30 мячей.
Совсем недавно «Бернли» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разнесла в щепки «Кристал Пэлас» (0:3), после чего расписала мировую с «Фулхэмом» (1:1).
С «Вест Бромвичем» «Бернли» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в минувшем туре добыл ничью. В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» команда продемонстрировала неплохой уровень игры (1:1).
Сейчас «дрозды» пребывают на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. Очевидно, в борьбе за сохранение прописке в АПЛ команда испытает заметные трудности.
Притом, что забивает «Вест Бромвич» с натугой (19 мячей), оборона команды не выдерживает никакой критики. Она — худшая в лиге (55 пропущенных мячей в 24 матчах).
Вероятнее всего, и в этом матче гости будут верными себе. Вероятнее всего, гости точно пропустят в свои ворота.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.05, на ничью за 3.38, а на «Вест Бромвич» — за 3.98
«Бернли» в последнем матче продемонстрировал отличный уровень игры, так что явно постарается отдалиться от группы вылета.
«Вест Бромвич» регулярно пропускает, что явно случится и в этот раз.
Откровенно слабая игра гостей в обороне скажется на исходе данного противостояния. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66