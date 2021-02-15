В понедельник, 15 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Парму». Встреча на арене «Марк'Антонио Бентегоди» начнется в 22:45 мск. «Верона» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» в минувшем туре Серии А проиграла. На сей раз команда на выезде не смогла ничего противопоставить «Удинезе» (0:2).

Перед этим «Мастифы» потерпели еще одно гостевое поражение — против «Ромы», со счетом 1:3.

Нынешнее 9 место вряд ли может устраивать команду. С 30 набранными очками бороться за еврокубковые позиции крайне сложно: отрыв от 6 места составляет 10 очков.

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Не лучшую форму коллектива подтверждает серия в две победы в шести поединках при трех поражениях и одной ничьей.

«Парма»

«Крестоносцы» находятся в зоне вылета с 13 очками на счету. На данный момент команда имеет затяжную безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 13 матчей с учетом всех турниров.

В чемпионате «Парма» проиграла 4 из 5 матчей всухую. «Джаллоблу» уступили «Наполи», «Сампдории» и «Лацио» 0:2 и «Болонье» (0:3). Лишь одна ничья с «Сассуоло» (1:1) разбавила эти результаты.

21 февраля команда вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/8 финала «Лацио» 1:2.

Тем не менее, ситуация в борьбе за выживание у клуба не столь плоха, ведь отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре очка при матче в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,10.