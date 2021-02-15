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    Останется ли «Верона» на девятом месте?

    «Верона» — «Парма». Прогноз, ставка (к. 4.10) на матч чемпионата Италии по футболу 15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Парма»
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    «Верона» одержала две победы в шести матчах
    В понедельник, 15 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Парму». Встреча на арене «Марк'Антонио Бентегоди» начнется в 22:45 мск. «Верона» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Февраля 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 22:45 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • 2
  • 3.95
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    «Верона»

    «Верона» в минувшем туре Серии А проиграла. На сей раз команда на выезде не смогла ничего противопоставить «Удинезе» (0:2).

    Перед этим «Мастифы» потерпели еще одно гостевое поражение — против «Ромы», со счетом 1:3.

    Нынешнее 9 место вряд ли может устраивать команду. С 30 набранными очками бороться за еврокубковые позиции крайне сложно: отрыв от 6 места составляет 10 очков.

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    Не лучшую форму коллектива подтверждает серия в две победы в шести поединках при трех поражениях и одной ничьей.

    «Парма»

    «Крестоносцы» находятся в зоне вылета с 13 очками на счету. На данный момент команда имеет затяжную безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 13 матчей с учетом всех турниров.

    В чемпионате «Парма» проиграла 4 из 5 матчей всухую. «Джаллоблу» уступили «Наполи», «Сампдории» и «Лацио» 0:2 и «Болонье» (0:3). Лишь одна ничья с «Сассуоло» (1:1) разбавила эти результаты.

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  • 12/02/2021

    • 21 февраля команда вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/8 финала «Лацио» 1:2.

    Тем не менее, ситуация в борьбе за выживание у клуба не столь плоха, ведь отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре очка при матче в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,10.

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