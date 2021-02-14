«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 17:00 мск. «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне рискует вернуться туда, откуда поднялся. Вероятнее всего, «дроздам» придется опуститься в Чемпионшип.

У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 18 забитых голов в 23 матчах. При этом и пропускают «чайки» до ужаса много — 54 мяча.

В минувшем туре «Вест Бромвич» на выезде проиграл. Впрочем, мало кто ожидал от «дроздов» подвига в матче с «Тоттенхэмом»: в итоге 2:0.

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С манкунианцами «дрозды» играют не столь успешно. В 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при трех поражениях и одной ничьей.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в минувшем туре не смог добиться победы. В домашней встрече с «Эвертоном» команда довольствовалась боевым паритетом (3:3), причем победа была упущена в эндшпиле встречи.

Сейчас команда Оле-Гуннара Сульшера занимает 2 место в турнирной таблице с 45 очками в активе. Правда, вряд ли команде удастся догнать своих земляков из «Манчестер Сити»…

Реальной задачей нынешнего «МЮ» видится, скорее, сохранение текущей второй позиции. Даже такой результат можно будет считать успешным.

Этот поединок пропустит травмированный Поль Погба. Впрочем, и без него гости обязаны расправиться с аутсайдером.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.36, на ничью за 5.57, а на «Вест Бромвич» — за 8.81

«Вест Бромвич» не выигрывает уже на протяжении месяца, и явно не в силах обыграть манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет стремиться победить, ведь шансы побороться за чемпионский титул еще есть.

Хозяева крайне слабо действуют в обороне, а в составе манкунианцев есть, кому это использовать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64