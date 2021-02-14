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    Манкунианцы обеспечат голевое шоу

    «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.64) на футбол, АПЛ, 14 февраля 2021 года

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    Эдинсон Кавани
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 17:00 мск. «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Февраля 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 17:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в нынешнем сезоне рискует вернуться туда, откуда поднялся. Вероятнее всего, «дроздам» придется опуститься в Чемпионшип.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 18 забитых голов в 23 матчах. При этом и пропускают «чайки» до ужаса много — 54 мяча.

    В минувшем туре «Вест Бромвич» на выезде проиграл. Впрочем, мало кто ожидал от «дроздов» подвига в матче с «Тоттенхэмом»: в итоге 2:0.

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    С манкунианцами «дрозды» играют не столь успешно. В 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при трех поражениях и одной ничьей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в минувшем туре не смог добиться победы. В домашней встрече с «Эвертоном» команда довольствовалась боевым паритетом (3:3), причем победа была упущена в эндшпиле встречи.

    Сейчас команда Оле-Гуннара Сульшера занимает 2 место в турнирной таблице с 45 очками в активе. Правда, вряд ли команде удастся догнать своих земляков из «Манчестер Сити»…

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  • 11/02/2021

    • Реальной задачей нынешнего «МЮ» видится, скорее, сохранение текущей второй позиции. Даже такой результат можно будет считать успешным.

    Этот поединок пропустит травмированный Поль Погба. Впрочем, и без него гости обязаны расправиться с аутсайдером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.36, на ничью за 5.57, а на «Вест Бромвич» — за 8.81

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    «Вест Бромвич» не выигрывает уже на протяжении месяца, и явно не в силах обыграть манкунианцев.

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет стремиться победить, ведь шансы побороться за чемпионский титул еще есть.

    Хозяева крайне слабо действуют в обороне, а в составе манкунианцев есть, кому это использовать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64

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