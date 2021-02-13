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    «Дженоа» не должна проиграть

    «Торино» — «Дженоа». Прогноз и ставка (к. 1.84) на футбол, Серия А, 13 февраля 2021 года

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    Горан Пандев
    В матче 22 тура итальянской Серии А «Торино» примет «Дженоа» на стадионе «Олимпико» в Турине. Встреча состоится 13 февраля в 17:00 мск. «Торино» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
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  • 3.10
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Быки» долгое время не побеждали и оказались над пропастью. Они занимают 17 строчку и от зоны вылета их отделяет всего один пункт. В этом сезоне команда выиграла всего 2 матча, проиграла в девяти и 10 раз играла сыграла вничью.

    «Торино» сыграл вничью в четырех последних выступлениях. Начав серию с нулевой со «Специей», «Бордовые» продолжили терять очки, сыграв 2:2 с «Беневенто» и 2:2 с «Торино». В последней встрече хозяева расписали результативную ничью с «Аталантой» (3:3).

    «Торино» не выигрывал ни в одной домашней встрече. Их было десять. Также команда занимает место в списке самых пропускающих домашних команд лиги.

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    «Дженоа»

    «Дженоа» выигралась со дна и уже сейчас она занимает 12 строчку, набрав 24 очка. К этой встрече команда подходит в хорошей форме, имея 4 победы и одну ничью в виде беспроигрышной серии.

    Гости побеждали в трех предыдущих поединках чемпионата. Они были сильнее «Кальяри» (1:0), выиграли у «Кротоне» (3:0) и одолели «Наполи» (2:1). Не стоит забивать и о нулевой ничье с «Аталантой».

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  • 08/02/2021

    • В матче с «Кротоне» «Дженоа» попыталась исправить ситуацию с малым уровнем результативности на выезде. Однако она продолжает быть одной из самых малозабивающих в рамках гостевых матчей чемпионата. За 10 встреч «Дженоа» забила всего 8 мячей.

    В лазарете у «Грифонов» Кристиан Сапата, Франческо Кассата и Давиде Бираски.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на неудачную серию «Торино» имеет меньший коэффициент на победу — 2.03 против 4.30. Ничья оценена цифрой 3.20.

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    «Дженоа» проиграла в первом круге 1:2, но сейчас она в лучшей форме, чем была до этого. Не скажешь такого про «Торино», который не выигрывает в чемпионате уже 6 поединков.

    В этой встрече у гостей отличные шансы набрать очки и как минимум не проиграть поединок. Рекомендуем поставить на двойной исход в пользу «Дженоа» за 1.84.

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