В рамках 22-го итальянской Серии А в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара» одноименная команда сыграет с «Беневенто». Игра состоится 12 февраля, начало — в 22:45. «Болонья» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

После 21 тура у «Болоньи» в копилке находится 23 очка, с которыми она идет на 13 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись уже на восемь баллов от зоны вылета.

В минувшем игровом дне первенства «красно-синие» на выезде разгромили «Парму» со счетом 3:0. Эта виктория стала для них только второй за последние 12 проведенных встреч.

Перед этой победой дружина Михайловича проиграла две игры чемпионата подряд. Сперва в этот период она была повержена в Турине «Юве» (0:2), а затем дома потерпела фиаско от «Милана» — 1:2.

Календарь и таблица Серии А

Всего за минувшие 12 матчей в Серии А «Болонья» добыла два выигрыша при пяти ничьих и таком же количестве поражений. В родных стенах она добыла 14 очков из 23, выиграв четыре поединка, дважды расписав мировые и четыре раза уступив, разница мячей — 18:19.

«Беневенто»

«Беневенто» в своем активе имеет такое же количество набранных очков, но находится на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

В своей последней проведенной встрече первенства «ведьмы» расписали домашнюю мировую с «Сампдорией» (1:1). Этой мировой они продлили свою безвыигрышную серию до пять игр.

В этот период подопечные Филиппо Индзаги три раза уступали и дважды делили очки с оппонентами, забивая в этом отрезке в четырех случаях. Они не смогли огорчить только «Интер», потерпев от него выездное фиаско со счетом 0:4.

Вне родных стен «Беневенто» заработал больше очков, чем дома (13 против 10). Команда выиграла четыре встречи при одной мировой и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:20.

Игра первого круге принесла «Беневенто» домашнюю викторию над «Болоньей» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болоньи» — 1.87, победа «Беневенто» — 5.00, ничья — 3.58.

«Ведьмы» после удачного периода в декабре затем сдали свои позиции, начав скатываться по таблице и уже долгое время не побеждая. Прогнозируем, что «Болонья» на своей арене сможет справиться с неубедительным в последнее время «Беневенто».

Ставка: победа «Болоньи» за 1.92.