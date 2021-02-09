В рамках ответного полуфинального поединка Кубка Италии «Ювентус» примет «Интер» на стадионе «Альянц». В первом матче «бьянконери» победили со счетом 2:1. Игра состоится 9 февраля 2021 года. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Бьянконери» продолжают победную серию, которая насчитывает уже 6 поединков. За этот период подопечные Пирло одержали две победы в Кубке Италии, взяли Суперкубок и выиграли три матча в Серии А.

В матче за Суперкубок «Ювентус» одолел «Наполи» со счетом 2:0. В чемпионате команда победила три раза подряд с одинаковым счетом 2:0. Речь идет о встречах с «Болоньей», «Ромой» и «Сампдорией».

В четвертьфинале Кубка Италии «зебры» разгромили СПАЛ со счетом 4:0. Со счетом 2:1 хозяева победили в первой игре полуфинала «Интер».

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«Интер»

Если взять аналогичный отрезок сезона у «Интера», то здесь будет только четыре победы в шести матчах. В одном случае гости проиграли в другом была ничья.

Кроме поражения от «Юве» была нулевая ничья с «Удинезе» в матче Серии А. В двух других играх чемпионата команда Антонио Конте одолела «Фиорентину» 2:0 и «Беневенто» 4:0.

Особенно стоит выделить победу над «Миланом» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии и «Ювентусом» в 18 туре Серии А.

«Интер» не сможет заявить Артуро Видаля и Алексиса Санчеса. Оба имеют перебор желтых карточек.

Ставка

Коэффициенты на победу одной и другой команды остаются практически равными — 2.46 и 2.85 соответственно. Ничья оценивается цифрой 3.55. За 1.22 дают проход «Юве» и за 4.60 — проход «Интера».

В шести последних «очках» команд забивалось не менее двух голов. При этом «Ювентус» демонстрирует хорошую форму, поэтому стоит ожидать успешного выступления и в этот раз. «Интер», конечно, тоже поборется. Ставим на 1Х и ТБ 1.5 за 1.71.

В прошлом матче команды забили три гола еще в первом тайме. «Интеру» нужно отыгрываться, так что это может привести к взятию ворот еще в первой половине встречи. Ставка — тотал 1 тайма больше 1 за 1.89.