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    «Барселона» снова победит «Бетис»?

    «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 1.81) на чемпионат Испании по футболу 7 февраля 2021 года

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    «Бетис» — «Барселона»: прогноз и ставка
    Лионель Месси
    7 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье «Бетис» примет «Барселону». Матч состоится в рамках 22 тура испанской Примеры. Стартовый свисток дадут в 23:00 мск. «Бетис» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» вылетел из кубка Испании и теперь может полноценно сосредоточиться на Примере, в турнирной таблице котором клуб занимает 7 место с 30 очками.

    «Бетикос» одержали три победы в четырех матчах чемпионата. В их активе победы над «Сельтой» (2:1), «Осасуной» (1:0) и «Уэской» (2:0). Также была ничья с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    В целом за сезон команда одержала 9 побед, но при этом 9 раз проиграла, а еще 3 матча провела вничью.

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    Не сыграют Клаудио Браво, Виктор Камараса, Марк Бартра, Диего Лайнес и Даниель Мартин.

    «Барселона»

    «Барселона» с 40 очками на счету является второй командой дивизиона. Бороться за чемпионство будет сложно, поскольку уже сейчас отрыв от «Атлетико» составляет 10 пунктов.

    Тем не менее «Блауграна» настроены серьезно. Они выиграли пять последних матчей в Примере. «Каталонцы» дважды обыграли «Атлетик» (3:2 и 2:1), победили «Уэску» 1:0 и «Эльче» 2:0, а также разгромили «Гранаду» 4:0.

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  • 04/02/2021

    • 3 февраля команда Рональда Кумана провела непростой матч в четвертьфинале Кубка Испании, где победила «Гранаду». Гости на последних минутах сравняли счет с 0:2 и в овертаймах забили еще три гола. Общий счет составил 5:3 в пользу «Сине-гранатовых».

    В лазарете у клуба Фелипе Коутиньо, Жерар Пике, Серхи Роберто и Анссумане Фати.

    Прогноз

    На победу «Каталонцев» в этом матче дают 1.52, тем самым букмекеры делают гостей фаворитами. «Бетис» оценивают цифрой 5.36, а на ничью предлагают 4.73.

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    Есть все основания полагать, что матч получится результативным. Прошлый закончился разгромной победой «Барселоны» со счетом 5:2.

    Так как «Барса» выиграла 5 матчей чемпионата подряд, а последние очные встречи заканчивались с большим количеством голов, мы рекомендуем поставить на двойной исход — победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 1.81.

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