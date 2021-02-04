«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 февраля в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

На прошлой неделе «Тоттенхэм» на какое-то время остался без Харри Кейна, получившего травму голеностопа в игре против «Ливерпуля».

И это, по всей видимости, скажется на результативности команды Жозе Моуринью. В той же игре с «Ливерпулем» «шпоры» ответили на три пропущенных мяча лишь голом Хейберга.

Еще хуже атака «Тоттенхэма» показала себя в игре против «Брайтона». Очередной совершенно посредственный матч в исполнении «Тоттенхэм». Но, как говорится, в лучших традициях «Особенного».

Все прогнозы на АПЛ

Если же взять девять последних матчей в рамках АПЛ, то лишь в двух из них «Тоттенхэм» забил больше одного мяча. При этом пропустили «шпоры» за это время 12 голов.

«Челси»

Не лучшим образом, как известно, в последнее время играл и «Челси». Более того, в конце января владелец лондонского клуба Роман Абрамович уволил Фрэнка Лэмпарла, а вместо него назначил Томаса Тухеля. Ждать Абрамович не любит, это все знают.

Перед назначением Тухеля у «Челси» был ужасный отрезок из восьми матчей в АПЛ, в которых «синие» одержали только две победы и потерпели пять поражений.

Соответственно, и в атаке у «Челси» было немало проблем.

В десяти предыдущих турах «Челси» в среднем за матч забивал один мяч. Очень слабо с учетом того, кто у лондонцев играет в нападении.

Прогноз и ставка

Букмекеры склоняются к тому, что игра, скорее всего, будет не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.06.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 0:0. Вряд ли сейчас будет такая же «засуха», но много забитых мячей действительно не стоит ждать. Это будет осторожное, тактическое противостояние.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.93.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.83.