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    «Челси» и «Тоттенхэм» снова поскупятся на голы?

    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на тоталы (к. 2.83) в матче чемпионата Англии по футболу 4 февраля 2021 года

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставка
    В десяти предыдущих турах «Челси» в среднем за матч забивал один мяч
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 февраля в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Февраля 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    На прошлой неделе «Тоттенхэм» на какое-то время остался без Харри Кейна, получившего травму голеностопа в игре против «Ливерпуля».

    И это, по всей видимости, скажется на результативности команды Жозе Моуринью. В той же игре с «Ливерпулем» «шпоры» ответили на три пропущенных мяча лишь голом Хейберга.

    Еще хуже атака «Тоттенхэма» показала себя в игре против «Брайтона». Очередной совершенно посредственный матч в исполнении «Тоттенхэм». Но, как говорится, в лучших традициях «Особенного».

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    Если же взять девять последних матчей в рамках АПЛ, то лишь в двух из них «Тоттенхэм» забил больше одного мяча. При этом пропустили «шпоры» за это время 12 голов.

    «Челси»

    Не лучшим образом, как известно, в последнее время играл и «Челси». Более того, в конце января владелец лондонского клуба Роман Абрамович уволил Фрэнка Лэмпарла, а вместо него назначил Томаса Тухеля. Ждать Абрамович не любит, это все знают.

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    • Перед назначением Тухеля у «Челси» был ужасный отрезок из восьми матчей в АПЛ, в которых «синие» одержали только две победы и потерпели пять поражений.

    Соответственно, и в атаке у «Челси» было немало проблем.

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    • В десяти предыдущих турах «Челси» в среднем за матч забивал один мяч. Очень слабо с учетом того, кто у лондонцев играет в нападении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что игра, скорее всего, будет не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.06.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 0:0. Вряд ли сейчас будет такая же «засуха», но много забитых мячей действительно не стоит ждать. Это будет осторожное, тактическое противостояние.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.93.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.83.

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