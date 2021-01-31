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    «Волки» с «Фрайбургом» устроят голевой обмен

    «Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, Бундеслига, 31 января 2021 года

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    «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз и ставка
    Боте Баку
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:00 мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Января 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:00 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 4.00
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    В минувшем туре Бундеслиги «Вольфсбург» на выезде минимально одолел «Байер». Той победой «волки» обеспечили себе подъем в зону Лиги чемпионов.

    Сейчас «Вольфсбург» занимает 4 место с 32 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 27 мячей.

    Радует, что команда сейчас улучшила свою игру в обороне. Вот и две последних победы получились сухими.

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    У «Вольфсбурга» матчи с «Фрайбург» получаются крайне сложными. Из 5 последних свиданий «волки» разжились лишь двумя мировыми при трех поражениях.

    «Фрайбург»

    Эта команда по традиции ходит в середняках Бундеслиги. 9 место с 27 очками — неплохая диспозиция для подъема в зону Лиги Европы.

    «Фрайбург» в минувшем туре дома одолел «Штутгарт» (2:1). Причем пару туров назад команда с таким же счетом уступила лидеру «Баварии», но дала мюнхенцам серьезный бой.

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    • У «Фрайбурга» не самая надежная оборона (29 мячей), зато атакует команда довольно прилично (33 гола). Что ж, для вожделенного подъема в еврокубки нужно улучшать показатели.

    В этом матче гостям не поможет ведущий хавбек Роланд Шаллаи. Он пребывает в лазарете, хотя очень не помешал бы «Фрайбургу».

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Фрайбург» — за 4.00

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    Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются сохранить свои позиции.

    «Фрайбург» никому без боя не сдается, что вновь продемонстрирует и на сей раз.

    Обе команды борются за высокие места, стало быть, отсиживаться в обороне не будут. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65

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