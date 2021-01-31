«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:00 мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

В минувшем туре Бундеслиги «Вольфсбург» на выезде минимально одолел «Байер». Той победой «волки» обеспечили себе подъем в зону Лиги чемпионов.

Сейчас «Вольфсбург» занимает 4 место с 32 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 27 мячей.

Радует, что команда сейчас улучшила свою игру в обороне. Вот и две последних победы получились сухими.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Вольфсбурга» матчи с «Фрайбург» получаются крайне сложными. Из 5 последних свиданий «волки» разжились лишь двумя мировыми при трех поражениях.

«Фрайбург»

Эта команда по традиции ходит в середняках Бундеслиги. 9 место с 27 очками — неплохая диспозиция для подъема в зону Лиги Европы.

«Фрайбург» в минувшем туре дома одолел «Штутгарт» (2:1). Причем пару туров назад команда с таким же счетом уступила лидеру «Баварии», но дала мюнхенцам серьезный бой.

У «Фрайбурга» не самая надежная оборона (29 мячей), зато атакует команда довольно прилично (33 гола). Что ж, для вожделенного подъема в еврокубки нужно улучшать показатели.

В этом матче гостям не поможет ведущий хавбек Роланд Шаллаи. Он пребывает в лазарете, хотя очень не помешал бы «Фрайбургу».

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Фрайбург» — за 4.00

Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются сохранить свои позиции.

«Фрайбург» никому без боя не сдается, что вновь продемонстрирует и на сей раз.

Обе команды борются за высокие места, стало быть, отсиживаться в обороне не будут. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65