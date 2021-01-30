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    «Вердер» отведет душу на аутсайдере

    «Вердер» — «Шальке». Прогноз и ставка (к. 1.88) на Бундеслигу 30 января 2021 года

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    «Вердер» — «Шальке»: прогноз и ставка
    Леонардо Биттенкур
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
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    «Вердер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» на выезде разнес в щепки «Герту» (1:4). Той победой бременцы отдалились от опасной зоны.

    Сейчас «Вердер» занимает 13 место с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда не так уж много — 23 мяча.

    У «Вердера» матчи с «Шальке» получаются довольно неплохо. Из 5 последних свиданий бременцы 4 завершили в свою пользу при единственном поражении.

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    Вот и на сей раз победная традиция будет продолжена. Бременцы банально сильнее аутсайдера.

    «Шальке»

    У гельзенкирхенцев ситуация аховая. И даже приход на тренерский мостик опытного Кристиана Гросса ничего толком не изменил.

    «Шальке» замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. В активе у команды только 7 очков, причем в 18 матчах пропущено уже 48 мячей.

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    • Минувший тур стал очередным разочарованием. Между тем, от поединка с «Баварией» никто успеха и не ждал. Получился неприятный разгром — 0:4.

    То поражение увеличило серию до трех поражений кряду. Так что в Бремен гельзенкирхенцы отправляются в ужасном настроении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 1.88, на ничью за 3.60, а на «Шальке» — за 4.07

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    Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются обыграть аутсайдера.

    «Шальке» проигрывает матч за матчем, и нет понимания, когда Гросс сможет наладить результаты команды.

    «Шальке» смотрится настолько блекло, что и в этом матче вряд ли сможет рассчитывать на какой-то позитив. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» с коэффициентом 1.88

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