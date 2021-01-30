«Вердер» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» на выезде разнес в щепки «Герту» (1:4). Той победой бременцы отдалились от опасной зоны.

Сейчас «Вердер» занимает 13 место с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда не так уж много — 23 мяча.

У «Вердера» матчи с «Шальке» получаются довольно неплохо. Из 5 последних свиданий бременцы 4 завершили в свою пользу при единственном поражении.

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Вот и на сей раз победная традиция будет продолжена. Бременцы банально сильнее аутсайдера.

«Шальке»

У гельзенкирхенцев ситуация аховая. И даже приход на тренерский мостик опытного Кристиана Гросса ничего толком не изменил.

«Шальке» замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. В активе у команды только 7 очков, причем в 18 матчах пропущено уже 48 мячей.

Минувший тур стал очередным разочарованием. Между тем, от поединка с «Баварией» никто успеха и не ждал. Получился неприятный разгром — 0:4.

То поражение увеличило серию до трех поражений кряду. Так что в Бремен гельзенкирхенцы отправляются в ужасном настроении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 1.88, на ничью за 3.60, а на «Шальке» — за 4.07

Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются обыграть аутсайдера.

«Шальке» проигрывает матч за матчем, и нет понимания, когда Гросс сможет наладить результаты команды.

«Шальке» смотрится настолько блекло, что и в этом матче вряд ли сможет рассчитывать на какой-то позитив. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» с коэффициентом 1.88