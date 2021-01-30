«Палмейрас» сыграет против «Сантоса» в рамках финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 30 января в Рио-де-Жанейро, начало — в 23:00 мск. «Палмейрас» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес впервые с 2000 года. Двадцать лет назад клуб из Сан-Паулу в решающем противостоянии уступил по сумме двух матчей легендарному «Бока Хуниорс».

На групповой стадии главного клубного турнира Южной Америки «Палмейрас» одержал пять побед и один раз сыграл вничью, общая разница мячей — 17:2.

В плей-офф бразильцам было нелегко только в полуфинале. «Палмейрас» уверенно обыграл «Ривер Плейт» в гостевом матче, забив три безответных мяча, но в ответной встрече на своем поле уже после первого тайма уступила 0:2, и тогда многие были уверены, что аргентинцы сделают камбэк, но команда Абеля Феррейры все-таки выстояла.

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В 12-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Либертадорес «Палмейрас» пропустил лишь шесть мячей.

«Сантос»

«Сантос» трижды в своей истории выигрывал Кубок Либертадорес, последний раз это случилось в 2011 году, когда за команду выступал Неймар.

«Сантос» на групповом этапе тоже набрал 16 очков, с той лишь разницей, что, в отличие от «Палмейрас», выигрывал свои матчи далеко не так уверенно. Все пять побед — с разницей в один мяч.

В плей-офф тоже были проблемы, причем самые серьезные в 1/8 финала, когда «Сантос» с огромным трудом прошел «ЛДУ Кито».

В четвертьфинале «Сантос» по сумме двух матчей обыграл «Гремио», а в полуфинале — «Бока Хуниорс». В обоих случаях «Сантос» нокаутировал оппонентов на своем поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Палмейрас» является фаворитом предстоящего финала, поставить на его победу в основное время можно за 2.34, тогда как на «Сантос» — за 3.74. Ничью предлагают за 3.26.

На самом деле, когда в финале встречаются два клуба из одной страны, тут уже не совсем правильно выделять фаворита и аутсайдера — произойти может все что угодно. Тем более в «Сантос» не особо верили и перед матчами с «Гремио», и в противостоянии с «Бока Хуниорс».

Скорее всего, в матче будет очень много тактических нюансов, соперники очень хорошо друг друга знают, поэтому велика вероятность, что в основное время вообще не будет забитых мячей. Ну или максимум один гол, который и решит, кому достанется кубок.

Ставка — тотал матча меньше 1,5 за 2.78. Либо же тотал меньше 2,0 за 2.11. Это финал, тут никто не будет рисковать.

Также можно поставить на то, что в финале будет серия пенальти — 5.40. Почему нет? Бразильцы будут держать интригу до последнего.