«Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 января в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в начале недели уверенно преодолел очередной раунд Кубка Англии. Команда Жозе Моуринью выиграла со счетом 4:1 у «Уиком Уондерерс», который занимает последнее место в Чемпионшипе. Тут, правда, надо отметить, что три из четырех мячей «шпоры» забили в заключительные пять минут встречи.

После этого матча беспроигрышная серия «Тоттенхэма» достигла восьми матчей, в которых было одержано шесть побед.

И также интересно, что в этих восьми матчах «Тоттенхэм» «настрелял» 22 мяча. Очень солидная результативность для команды, которую возглавляет Моуринью.

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Также интересно, что в 14-ти последних матчах на своем поле у «Тоттенхэма» только одно поражение. И только в четырех случаях «шпоры» забивали меньше двух мячей.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» в минувшее воскресенье снова проиграл. На этот раз «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. Единственное, что порадовало Юргена Клоппа, — его команда наконец-то смогла забить. «Ливерпуль» дважды отличился на «Олд Траффорд», пропустив в ответ три мяча.

Был еще, правда, в начале января еще матч на кубок с «Астон Виллой», «Ливерпуль» одержал уверенную победу, но там соперник играл молодежным составом из-за вспышки коронавируса в первой команде.

Но если не учитывать эту игру с «Астон Виллой», получается, что безвыигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже шесть матчей. Невероятно много для действующего чемпиона АПЛ.

И самое ужасное, что «Ливерпуль» испытывает серьезные проблемы в атаке. Три забитых мяча в шести матчах — это катастрофа. В АПЛ безголевая серия «Ливерпуля» насчитывает уже четыре матча. Если что, Салах, Мане и Фирмино постоянно играют.

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Прогноз и ставка

Букмекеры не уверены, что предстоящая игра получится результативной, но классический тотал больше 2,5 можно поставить за 1.86. э

И все же мы думаем, что «засухи» не будет. Прежде всего, против такого сценария окажется «Ливерпуля», которому срочно нужно спасать свою репутацию. Начало было положено на «Олд Траффорд», там, правда, команда Клоппа уступила, но мы хотя бы увидели, что нападение «красных» начинает приходить в себя.

Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 2.00. «Тоттенхэму» почти всегда с трудом даются матчи с «Ливерпулем», а особенно сейчас, когда командой руководит Моуринью.

И еще одна ставка — обе забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 3,15.