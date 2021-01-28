ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы Жозеп Мария БартомеуДолги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства? Ромелу Лукаку и Златан ИбрагимовичНеоправданная агрессия. Ибра подвел «Милан» в дерби с «Интером»
  • 08:51
    • «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»
  • 07:15
    • ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча
  • 01:18
    • «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Шеффилд Юнайтед»
  • 21:41
    • Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
  • 01:24
    • «Эвертон» и «Лестер» сильнейшего не выявили
  • 00:59
    • «Барселона» прошла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 00:35
    • «Ювентус» разгромил СПАЛ в четвертьфинале Кубка Италии
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» порадуют результативным футболом?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на тоталы в АПЛ 28 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка
    Мохамед Салах
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 января в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Января 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в начале недели уверенно преодолел очередной раунд Кубка Англии. Команда Жозе Моуринью выиграла со счетом 4:1 у «Уиком Уондерерс», который занимает последнее место в Чемпионшипе. Тут, правда, надо отметить, что три из четырех мячей «шпоры» забили в заключительные пять минут встречи.

    После этого матча беспроигрышная серия «Тоттенхэма» достигла восьми матчей, в которых было одержано шесть побед.

    И также интересно, что в этих восьми матчах «Тоттенхэм» «настрелял» 22 мяча. Очень солидная результативность для команды, которую возглавляет Моуринью.

    Все прогнозы на АПЛ

    Также интересно, что в 14-ти последних матчах на своем поле у «Тоттенхэма» только одно поражение. И только в четырех случаях «шпоры» забивали меньше двух мячей.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль» в минувшее воскресенье снова проиграл. На этот раз «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. Единственное, что порадовало Юргена Клоппа, — его команда наконец-то смогла забить. «Ливерпуль» дважды отличился на «Олд Траффорд», пропустив в ответ три мяча.

  • «МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается
  • «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии
  • 25/01/2021

    • Был еще, правда, в начале января еще матч на кубок с «Астон Виллой», «Ливерпуль» одержал уверенную победу, но там соперник играл молодежным составом из-за вспышки коронавируса в первой команде.

    Но если не учитывать эту игру с «Астон Виллой», получается, что безвыигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже шесть матчей. Невероятно много для действующего чемпиона АПЛ.

  • Еще прогноз
  • Продлит ли «Тоттенхэм» черную полосу «Ливерпуля»?

    • И самое ужасное, что «Ливерпуль» испытывает серьезные проблемы в атаке. Три забитых мяча в шести матчах — это катастрофа. В АПЛ безголевая серия «Ливерпуля» насчитывает уже четыре матча. Если что, Салах, Мане и Фирмино постоянно играют.

    Онлайн-трансляция

    Онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» можно бесплатно смотреть на сайте БК «Olimp.bet» после регистрации и индентификации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не уверены, что предстоящая игра получится результативной, но классический тотал больше 2,5 можно поставить за 1.86. э

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    И все же мы думаем, что «засухи» не будет. Прежде всего, против такого сценария окажется «Ливерпуля», которому срочно нужно спасать свою репутацию. Начало было положено на «Олд Траффорд», там, правда, команда Клоппа уступила, но мы хотя бы увидели, что нападение «красных» начинает приходить в себя.

    Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 2.00. «Тоттенхэму» почти всегда с трудом даются матчи с «Ливерпулем», а особенно сейчас, когда командой руководит Моуринью.

    И еще одна ставка — обе забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 3,15.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Навалькарнеро — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баия — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 28.01.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.15.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры