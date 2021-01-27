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    Как сыграют аутсайдеры АПЛ?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм». Прогноз и ставка (к. 1.82) на АПЛ 27 января 2021 года

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»: прогноз и ставка
    Нил Мопе
    «Брайтон» будет принимать «Фулхэм» в 20-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Фалмер» 27 января. Начало — в 22:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Января 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» не мог выиграть в девяти подряд матчах АПЛ, однако 16 января команде наконец-то удалось прервать эту серию.

    Это произошло в поединке против «Лидса». «Брайтон» одержал выездную победу со счетом 1:0.

    Следом развить успех удалось в Кубке Англии — «Брайтон» со счетом 2:1 обыграл «Блэкпул».

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    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» после 19 матчей располагается сразу над зоной вылета. У команды в активе 17 очков, она занимает 17-е место, а от зоны вылета ее отделяет 5 очков. Забито у «Брайтона» 22 гола, а пропущено 29.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» не может выиграть в четырех матчах подряд. В эту серию вошел и вылет из Кубка Англии.

    24 января «дачники» в Кубке проиграли «Бернли» со счетом 0:3. Это поражение стало для них третьим подряд.

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    • Ранее в АПЛ «Фулхэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), проиграл «Челси» (0:1), а также «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 18-е место. Команда провела 18 матчей, в которых сумела набрать лишь 12 очков. 5 очков отделяют ее от выхода из зоны вылета. Забито у «Фулхэма» 15 голов, а пропущено 27.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 3,52, а на «Фулхэм» — 3,72.

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    В матче первого круга «Фулхэм» и «Брайтон» голов не забили — 0:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Брайтон» не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,82.

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