«Брайтон» будет принимать «Фулхэм» в 20-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Фалмер» 27 января. Начало — в 22:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» не мог выиграть в девяти подряд матчах АПЛ, однако 16 января команде наконец-то удалось прервать эту серию.

Это произошло в поединке против «Лидса». «Брайтон» одержал выездную победу со счетом 1:0.

Следом развить успех удалось в Кубке Англии — «Брайтон» со счетом 2:1 обыграл «Блэкпул».

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В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» после 19 матчей располагается сразу над зоной вылета. У команды в активе 17 очков, она занимает 17-е место, а от зоны вылета ее отделяет 5 очков. Забито у «Брайтона» 22 гола, а пропущено 29.

«Фулхэм»

«Фулхэм» не может выиграть в четырех матчах подряд. В эту серию вошел и вылет из Кубка Англии.

24 января «дачники» в Кубке проиграли «Бернли» со счетом 0:3. Это поражение стало для них третьим подряд.

Ранее в АПЛ «Фулхэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), проиграл «Челси» (0:1), а также «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 18-е место. Команда провела 18 матчей, в которых сумела набрать лишь 12 очков. 5 очков отделяют ее от выхода из зоны вылета. Забито у «Фулхэма» 15 голов, а пропущено 27.

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 3,52, а на «Фулхэм» — 3,72.

В матче первого круга «Фулхэм» и «Брайтон» голов не забили — 0:0.

Прогноз и ставка на матч — «Брайтон» не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,82.