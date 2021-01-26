В рамках 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» примет «Милан». Матч на «Сан-Сиро» начнется 26 января в 22:45 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» начали новый год с крупной домашней победы над «Кротоне» (6:2), но выезд в гости к «Сампдории» закончился поражением со счетом 1:2.

Затем «Интер» в рамках Серии А упустил выездную победу над «Ромой» (2:2), а в 1/8 финала Кубка Италии победил в гостях «Фиорентину» (2:1).

В последних матчах подопечные Антонио Конте дома обыграли «Ювентус» (2:0), а выезд в гости «Удинезе» завершился без забитых мячей.

Календарь и таблица Серии А

После 19 туров Серии А «Интер» занимает второе место с 41 очком. разница мячей 45-23, 12 голов забил Ромелу Лукаку, еще 9 — Лаутаро Мартинес.

«Милан»

«Россонери» начали год с выездной победы над «Беневенто» (2:0), но вернувшись домой проиграли «Ювентусу» со счетом 1:3.

Затем «Милан» провел два домашних матча подряд с «Торино», обыграв туринцев в Серии А со счетом 2:0, а в Кубке Италии победив только по пенальти — 0:0 (5:4).

В последних матчах подопечные Стефано Пиоли победили на выезде «Кальяри» (2:0), а на своем поле проиграли «Аталанте» со счетом 0:3.

После 19 туров чемпионата Италии «Милан» лидирует с 43 очками. Разница мячей 39-22, 12 голов забил Златан Ибрагимович. Не сыграет удаленный в матче с «Торино» голкипер Доннарума.

Прогноз и ставки

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Милана» — 3.20.

На проход «Интера» в следующий раунд дают коэффициент 1.62, за успех «Милана» — 2.31.

В первом круге этого сезона Серии А «Интер» уступил «Милану» дома со счетом 1:2. В прошлом сезоне «Милан» проиграл оба матча: со счетом 0:2 дома и 2:4 в гостях.

«Интер» выиграл 4 из пяти последних матчей с «Миланом», прогнозируем, что «нерадзурри» и в этот раз не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.57 и ТБ 2,5 за 1.67