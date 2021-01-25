«Тоттенхэм» сыграет с гостях против «Уиком Уондерерс» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:45 мск. «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уиком Уондерерс»

«Уиком» выступает в Чемпионшипе, и прямо сейчас во втором по силе английском дивизионе эта команда занимает последнее место.

В 23-х турах «Уиком» набрал всего лишь 15 очков. Сложно сказать, что должно произойти, чтобы «Уондерерс» не вылетели в Лигу 1.

В Кубке Англии «Уиком» стартовал с третьего раунда. И как ни странно, последняя команда Чемпионшипа уничтожила на своем поле «Престон Норт Энд» — 4:1.

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В последних десяти матчах на своем поле «Уиком» потерпел всего лишь три поражения.

«Тоттенхэм»

Тем временем «Тоттенхэм» после гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» получил ровно неделю на восстановление и тренировки. То, о чем так мечтал Жозе Моуринью.

Беспроигрышная серия лондонского клуба составляет семь матчей, в которых «шпоры» одержали пять побед.

В начале января «Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, победив «Брентфорд». В решающем матче команда Моуринью встретится с «Манчестер Сити».

В третьем раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» разгромил представителя восьмого дивизионе — «Марин» получил от лондонцев пять безответных мячей.

«Тоттенхэм» в десяти последних матчах в гостях потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Уиком» в этом матче можно поставить за 12.00, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу «Тоттенхэма» в основное время — за 1.28.

Можно с уверенностью сказать, что «Тоттенхэм» не брезгует подобными турнирами. Моуринью прекрасно понимает, что к победе в АПЛ его команда пока не готова, а вот выиграть один из кубков вполне способна.

Поэтому хозяевам не стоит сильно рассчитывать на недооценку со стороны гостей.

Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 1.71.

Или же ставка на индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 2,5 за 1.83.