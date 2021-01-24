«Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига 24 января 2021 года

«Хоффенхайм»
До прошлого тура, когда была разбита «Герта» (3:0) в гостях, «Хоффенхайм» не мог выиграть в четырех подряд матчах — трех в Бундеслиге и еще одном в Кубке страны.
Из Кубка Германии «Хоффенхайм» вылетел после того, как во втором раунде в серии пенальти проиграл «Гройтеру» — 2:2 и 6:7 по пенальти.
В чемпионате команда уступила поочередно «Фрайбургу» — 1:3 и даже «Шальке», который не побеждал почти год — 0:4. А затем она разошлась миром с «Арминией» (0:0) дома.
После 17 туров «Хоффенхайм» набрал 19 очков и занимает в таблице Бундеслиги 11-е место. У команды забито 25 голов, а пропущено 30.
«Кельн»
«Кельн» третий с конца с 15 очками. При этом команда забила 14 голов, зато пропустила на 13 мячей меньше.
В позапрошлом туре команда подписала мировое соглашение с «Гертой». Соперники так и не удосужились открыть счет, а результат для «Козлов» можно считать успешным.
Перед этим коллектив потерпела два поражения кряду. Сперва он уступил «Аугсбургу» (0:1), а затем «Фрайбургу» (0:5).
В предыдущем туре клуб одержал первую за четыре поединка победу, переиграв на выезде «Шальке». Отставание от 15-й, безопасной позиции, составляет два пункта.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.