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    «Хоффенхайм» не пустит «Кельн» на безопасные позиции

    «Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Кельн»
    «Хоффенхайм» занимает 11 место
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Января 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 20:00 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.85
  • X
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    «Хоффенхайм»

    До прошлого тура, когда была разбита «Герта» (3:0) в гостях, «Хоффенхайм» не мог выиграть в четырех подряд матчах — трех в Бундеслиге и еще одном в Кубке страны.

    Из Кубка Германии «Хоффенхайм» вылетел после того, как во втором раунде в серии пенальти проиграл «Гройтеру» — 2:2 и 6:7 по пенальти.

    В чемпионате команда уступила поочередно «Фрайбургу» — 1:3 и даже «Шальке», который не побеждал почти год — 0:4. А затем она разошлась миром с «Арминией» (0:0) дома.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 17 туров «Хоффенхайм» набрал 19 очков и занимает в таблице Бундеслиги 11-е место. У команды забито 25 голов, а пропущено 30.

    «Кельн»

    «Кельн» третий с конца с 15 очками. При этом команда забила 14 голов, зато пропустила на 13 мячей меньше.

    В позапрошлом туре команда подписала мировое соглашение с «Гертой». Соперники так и не удосужились открыть счет, а результат для «Козлов» можно считать успешным.

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    • Перед этим коллектив потерпела два поражения кряду. Сперва он уступил «Аугсбургу» (0:1), а затем «Фрайбургу» (0:5).

    В предыдущем туре клуб одержал первую за четыре поединка победу, переиграв на выезде «Шальке». Отставание от 15-й, безопасной позиции, составляет два пункта.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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