«Сабаил» — «Нефтчи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на чемпионат Азербайджана 21 января 2021 года

«Сабаил»
«Сабаил» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выживание, и сейчас занимает 6 место из 8 участников высшего азербайджанского дивизиона.
При этом «Сабаил» имеет столько же очков, сколько и идущие на самом дне «Кешля» и «Сабах». У этих трех команд — по 13 набранных пунктов.
Вот и в минувшем туре «Сабаил» откровенно разочаровал. Дома команда уступила «Габале» (1:3).
В матче с лидером чемпионата «Сабаил» будет стараться проявить себя, да и разжиться хотя бы одним баллом не мешает. Вот только во второе верится с трудом.
«Нефтчи»
«Нефтчи» пока лидирует в чемпионате. Между тем, бакинцев потенциально опережает «Карабах», если сумеет выиграть в пропущенном матче.
«Нефтяники» — команда парадоксов. Имея 24 набранных очков, команда забила только 15 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше. Для лидера такая разница мячей — нонсенс!
Между тем, с «Сабаилом» команда играет успешно. Из 5 последних свиданий два завершились победой «Нефтчи» при трех ничьих.
Пора бы лидеру улучшать свои атакующие показатели. В особенности, дело касается реализации голевых моментов. Естественно, в этом матче гости намерены исключительно побеждать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.65, на ничью за 3.40, а на «Сабаил» — за 4.80
Хозяева находятся в группе аутсайдеров, но могут дать бой сильному оппоненту.
«Нефтчи» вожделеет удержаться на первой позиции, для чего необходимо исключительно побеждать.
Гости участвуют в чемпионской гонке, и терять очки в матчах с аутсайдерами не должны. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61