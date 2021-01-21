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    «Сабаил» — «Нефтчи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на чемпионат Азербайджана 21 января 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Нефтчи»
    Омер Булудов
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 21 января, начало — в 15:00 мск. «Сабаил» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабаил»

    «Сабаил» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выживание, и сейчас занимает 6 место из 8 участников высшего азербайджанского дивизиона.

    При этом «Сабаил» имеет столько же очков, сколько и идущие на самом дне «Кешля» и «Сабах». У этих трех команд — по 13 набранных пунктов.

    Вот и в минувшем туре «Сабаил» откровенно разочаровал. Дома команда уступила «Габале» (1:3).

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    В матче с лидером чемпионата «Сабаил» будет стараться проявить себя, да и разжиться хотя бы одним баллом не мешает. Вот только во второе верится с трудом.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» пока лидирует в чемпионате. Между тем, бакинцев потенциально опережает «Карабах», если сумеет выиграть в пропущенном матче.

    «Нефтяники» — команда парадоксов. Имея 24 набранных очков, команда забила только 15 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше. Для лидера такая разница мячей — нонсенс!

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    • Между тем, с «Сабаилом» команда играет успешно. Из 5 последних свиданий два завершились победой «Нефтчи» при трех ничьих.

    Пора бы лидеру улучшать свои атакующие показатели. В особенности, дело касается реализации голевых моментов. Естественно, в этом матче гости намерены исключительно побеждать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.65, на ничью за 3.40, а на «Сабаил» — за 4.80

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    Хозяева находятся в группе аутсайдеров, но могут дать бой сильному оппоненту.

    «Нефтчи» вожделеет удержаться на первой позиции, для чего необходимо исключительно побеждать.

    Гости участвуют в чемпионской гонке, и терять очки в матчах с аутсайдерами не должны. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61

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