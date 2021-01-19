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    «Башакшехир» продолжит подъем

    «Кайсериспор» — «Башакшехир». Прогноз и ставка (к. 1.68) на чемпионат Турции по футболу 19 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Башакшехир»
    Демба Ба
    «Кайсериспор» сыграет на своем поле с «Башакшехиром» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 января, начало — в 16:00 мск. «Кайсериспор» — «Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Кайсериспор»

    Эта команда всем никак не моет выбраться из опасной зоны. Правда, сейчас клуб из Кайсери занимает 18 место при трехочковом отставании от спасительной 17 позиции.

    Вот только атака команды не радует своей результативностью. В 18 матчах забито только 12 голов. С такими показателями далеко не уедешь.

    Минувший тур принес очередную неудачу. Поражение от «Газиантепа» (2:1) усугубило и до того непростое турнирное положение «Кайсериспора».

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    Хуже другое. Команда безобразно играет с «Башакшехиром». За 5 последних свиданий парни из Кайсери разжились лишь одной ничьей при четырех поражениях.

    «Башакшехир»

    «Башакшехир» в минувшем туре дома расписал мировую с «Сивасспором». Соперники обменялись точными выстрелами.

    Теперь команда занимает 11 строчку, что для действующего чемпиона — настоящий провал. Стамбульцы находятся ближе к опасной зоне, чем к группе лидеров. Нонсенс!

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    • Впрочем, в последних матчах команда выдает довольно неплохие результаты. До ничьей в минувшем туре, «Башакшехир» имел серию из трех побед подряд.

    Разумеется, иного результата, кроме победы, от выезда в Кайсери от команды не ждут. Вероятно, в итоге гости сумеют добиться своего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Башакшехир» за 1.68, на ничью за 3.95, а на «Кайсериспор» — за 4.55

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    Хозяева слабовато играют против действующего чемпиона, и эта серия, скорее всего, будет продлена.

    «Башакшехир» проводит довольно приличный отрезок, и наверняка будет играть на победу.

    Гости немного улучшили свое турнирное положение, и еще вполне способны включиться в гонку за еврокубковые позиции. Наши прогноз и ставка — Победа «Башакшехира» с коэффициентом 1.68

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