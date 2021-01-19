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    Прервет ли «Хоффенхайм» безвыигрышную серию?

    «Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» занимает 14 место
    «Герта» встретится на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 января, начало — в 22:30 мск. «Герта» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Января 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    «Герта» в нынешнем сезоне не хватает звезд с неба. И это еще мягко сказано, ведь берлинцы занимают лишь 13 место в турнирной таблице.

    При неплохой атаке (23 гола), «Герта» многовато пропускает (25 мячей). Вот и минувший тур команде не совсем удался — гостевая ничья с одним из аутсайдеров «Кельном» (0:0).

    До этого «Старая дама» разгромила слабый «Шальке» (3:0). После чего проиграла на выезде «Арминии» из Билефельда (0:1).

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    В целом, клуб одержал только одну победу в шести предыдущих поединках при двух поражениях и трех ничьих.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» не может выиграть в четырех подряд матчах — трех в Бундеслиге и еще одном в Кубке страны.

    Из Кубка Германии «Хоффенхайм» вылетел после того, как во втором раунде в серии пенальти проиграл «Гройтеру» — 2:2 и 6:7 по пенальти.

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    • В чемпионате команда уступила поочередно «Фрайбургу» — 1:3 и даже «Шальке», который не побеждал почти год — 0:4. А в прошлом туре она разошлась миром с «Арминией» (0:0) дома.

    После 16 туров «Хоффенхайм» набрал только 16 очков и занимает в таблице Бундеслиги 14-е место. У команды забито 22 гола, а пропущено 30.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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