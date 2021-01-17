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    «Вильярреал» без проблем пройдет представителя Сегунды?

    «Тенерифе» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Вильярреал»
    Этьен Капу
    В матче 1/16 финала Кубка Испании «Тенерифе» на своем поле примет «Вильярреал». Состоится событие 17 января на стадионе «Элиодоре Родригес Лопес». Стартовый свисток дадут в 20:00 мск. «Тенерифе» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 17 Января 2021 года
    Тенерифе
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Тенерифе 20:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Тенерифе»

    Хозяева набрали неплохую форму. Они победили в пяти последних матчах, не пропустив ни одного мяча.

    «Тенерифе» стартовал в Кубке Испании с победы над «Сестао». Там команда из Сегунды выиграла с учетом дополнительного времени 2:0. В следующем раунде коллективу попался «Кастельон» (2:0).

    «Бело-синие» три победы подряд одержали в чемпионате. Они обыграли «Жирону» (2:0), «Кастельон» (1:0) и «Картахену» (3:0). Тем не менее команда занимает 16 место с 26 очками в Сегунде с 7 победами в 21 матче.

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    Отметим, что «Тенерифе» очень надежно сыграл в трех последних играх дома, ни разу не пропустив.

    «Вильярреал»

    «Желтые» подходят к матчу с серией из трех побед. Всего в этом сезоне с учетом Кубка Испании и Примеры команда одержала 10 побед, не считая Лиги Европы. При этом она занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата.

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    • После поражения от «Севильи» (0:2) команда взяла три очка в матче Примеры с «Леванте» (2:1). После «Вильярреал» разгромил «Самору» 4:1 и пробрался в следующий раунд Кубка.

    В последней своей игре «желтая субмарина» разбила на выезде «Сельту», забив 4 безответных гола сопернику.

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    Гости перед этой встречей потеряли Висенте Иборру, Марио, Пако Алькасера и Альберто Морено. Все четверо пропустили прошлую игру.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 1.61 «Вильярреал» выступает в качестве фаворита поединка. За «Тенерифе» дают 5.80. Ничья в основное время оценена коэффициентом 3.85.

    Что касается прохода, то тут практически без шансов для «Тенерифе» — 3.60 против 1.29 в пользу гостей.

    «Вильярреал» в этом сезоне хорошо выступает. Команда пробилась в плей-офф Лиги Европы, находится в топ-4 чемпионата Испании и вряд ли собирается портить впечатление о себе неудачей в Кубке Испании. Тем более что с учетом декабря было только одно поражение. Ставим на победу гостей в основное время за 1.61.

    В прошлом поединке с «Сельтой» «желтые» отлично проявили себя в атаке. Так что вполне можно поставить на ИТБ2 1.5 за 1.72.

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