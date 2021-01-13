«ПСЖ» — «Марсель». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Суперкубок Франции 13 января 2021 года

«Пари Сен-Жермен» сыграет с «Марселем» в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет 13 января в Лансе, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

Лучший клуб Франции на прошлой неделе провел первые матчи под руководством Маурисио Почеттино. И чего-то особенного пока никто не увидел, изменения в игре если и есть, то совсем незначительные.

В дебютном матче Почеттино «ПСЖ» не смог выиграть у «Сент-Этьена» — встреча завершилась вничью 1:1.

Но уже через несколько дней парижская команда одержала победу над «Брестом» — 3:0. Правда, счет не совсем по игре, у соперника тоже были моменты.

В последних десяти матчах «ПСЖ» потерпел только одно поражение.

Самая же главная новость перед игрой с «Марселем» заключается в том, что на поле, скорее всего, появится Неймар. Бразилец восстановился после очередного повреждения.

«Марсель»

Тем временем «Марсель» продолжает бороться за место в топ-4 чемпионата Франции. Пока что получается так себе, на данный момент провансальцы занимают шестую строчку.

После серии из шести побед «Марсель» снова начал буксовать. В пяти предыдущих турах у команды Андре Виллаш-Боаша только одна победа.

В минувшую субботу «Марсель» не смог выиграть у «Дижона» — всего лишь 0:0. Но перед этим была победа над «Монпелье».

В пяти предыдущих матчах «Марсель» лишь однажды забил больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.44, ничью предлагают за 5.50, а победу «Марселя» — за 7.90.

Предыдущая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Марселя».

С одной стороны, сенсация, а с другой, надо не забывать, что менее чем за месяц до этого «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов — у парижан банально не было времени ни на отдых, ни на нормальную подготовку. К тому же тот матч получился очень скандальным, с массой неприятных эпизодов. Только в такой ситуации «Марсель» и мог выиграть у «ПСЖ».

А сейчас, конечно же, выиграет «ПСЖ». Более того, скорее всего, парижане одержат победу с разницей минимум в два мяча.

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.18.

А также ставка на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 2.26.