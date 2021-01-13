ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне ведет «Атлетико» к титулуТренер, голод и характер: 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 01:13
    • Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ
  • 01:27
    • «Атлетико» набрал три очка в матче с «Севильей»
  • 01:08
    • «Эвертон» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 23:51
    • СМИ: «Спартаку» предложили услуги экс-тренера «Гамбурга»
  • 23:33
    • ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса
  • 23:17
    • ЦСКА разгромил рижское «Динамо»
  • 22:53
    • «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне
    Все новости спорта

    Сможет ли «Марсель» остановить «ПСЖ» в Суперкубке Франции?

    «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Суперкубок Франции 13 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Марсель
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Марсель»
    «ПСЖ» проиграл «Марселю» в сентябре со счетом 0:1
    «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Марселем» в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет 13 января в Лансе, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «ПСЖ»

    Лучший клуб Франции на прошлой неделе провел первые матчи под руководством Маурисио Почеттино. И чего-то особенного пока никто не увидел, изменения в игре если и есть, то совсем незначительные.

    В дебютном матче Почеттино «ПСЖ» не смог выиграть у «Сент-Этьена» — встреча завершилась вничью 1:1.

    Но уже через несколько дней парижская команда одержала победу над «Брестом» — 3:0. Правда, счет не совсем по игре, у соперника тоже были моменты.

  • Возвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?
  • Аргентинец впервые в карьере столкнется со звездами мирового уровня
  • 03/01/2021

    • В последних десяти матчах «ПСЖ» потерпел только одно поражение.

    Самая же главная новость перед игрой с «Марселем» заключается в том, что на поле, скорее всего, появится Неймар. Бразилец восстановился после очередного повреждения.

    «Марсель»

    Тем временем «Марсель» продолжает бороться за место в топ-4 чемпионата Франции. Пока что получается так себе, на данный момент провансальцы занимают шестую строчку.

    После серии из шести побед «Марсель» снова начал буксовать. В пяти предыдущих турах у команды Андре Виллаш-Боаша только одна победа.

    В минувшую субботу «Марсель» не смог выиграть у «Дижона» — всего лишь 0:0. Но перед этим была победа над «Монпелье».

    В пяти предыдущих матчах «Марсель» лишь однажды забил больше одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.44, ничью предлагают за 5.50, а победу «Марселя» — за 7.90.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    Предыдущая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Марселя».

    С одной стороны, сенсация, а с другой, надо не забывать, что менее чем за месяц до этого «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов — у парижан банально не было времени ни на отдых, ни на нормальную подготовку. К тому же тот матч получился очень скандальным, с массой неприятных эпизодов. Только в такой ситуации «Марсель» и мог выиграть у «ПСЖ».

    А сейчас, конечно же, выиграет «ПСЖ». Более того, скорее всего, парижане одержат победу с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.18.

    А также ставка на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 2.26.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Бублик — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПАОК — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021
    «ПСЖ» — «Марсель» 13.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.18.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры