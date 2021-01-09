«Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.42) и ставки на Кубок Англии 9 явнаря 2021 года

«Куинз Парк Рейнджерс» встретится на своем поле с «Фулхэмом» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Лондоне, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Для «Куинз Парк Рейнджерс» текущий сезон складывается не лучшим образом. На данный момент лондонский клуб занимает всего лишь 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Пока это не так критично, но, судя по результатам, прямо сейчас хозяева находятся не в лучшей форме.

Безвыигрышная серия «КПР» составляет уже девять матчей — четыре ничьи и пять поражений.

Последний раз «КПР» забивал больше одного мяча еще в конце ноября. С тех пор больше одного лондонцы только пропускают.

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Статистика в домашних матчах тоже не впечатляет: всего лишь одна победа в шести последних встречах на своем поле.

«Фулхэм»

Тем временем «Фулхэм» тоже находится внизу, но только не в Чемпионшипе, а в АПЛ. А это уже совсем другой уровень.

Но тут важно понимать, что после неудачного старта «дачники» заметно улучшили свою игру.

В шести предыдущих турах у «Фулхэма» только одно поражение. После победы над «Лестером» команда Скотта Паркера уступила «Манчестер Сити» и четыре раза кряду сыграла вничью, в том числе с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Солидные результаты.

Кроме того, начиная с конца ноября «Фулхэм» лишь однажды пропустил больше одного мяча. Это была игра с «Манчестер Сити».

Прогноз и ставка

Букмекеры, в любом случае, считают, что шансы на победу приблизительно равны. На «КПР» можно поставить за 3.00, а на «Фулхэм» за 2.42. Ничью предлагают за 3.30.

Это кубок, здесь действительно может произойти все что угодно. Тем не менее «Фулхэм» все же выглядит предпочтительнее.

Ставка — победа «Фулхэма» за 2.42.

И также ставка на тотал «Фулхэма» больше 1,5 за 2.53. 0