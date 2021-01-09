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    Сможет ли «Лилль» разгромить аутсайдера Лиги 1?

    «Ним» — «Лилль». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Франции 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ним» — «Лилль»
    «Лилль» забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Лиги 1
    «Лилль» встретится на выезде с «Нимом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Ним» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2021 года
    Ним
  • Франция. Лига 1
    •  Ним 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Ним»

    «Ним» попал в крутое пике, выбраться из которого будет крайне сложно. После 18-ти туров команда находится на последнем месте, имея в своем активе всего лишь 12 очков.

    В последних семи матчах у «Нима» шесть поражений и ни одной победы. На самом деле, ужасные результаты начались еще в середине октября. С тех пор «Ним» набрал всего лишь четыре очка.

    Несколько дней назад «Ним» проиграл на выезде «Страсбургу» со счетом 0:5, а перед этим уступил дома «Дижону». Катастрофичность ситуации подчеркивает тот факт, что «Страсбург» и «Дижон» тоже находятся рядом с зоной вылета.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Нима» худшая оборона в лиге, в 18-ти матчах команда пропустила 39 мячей.

    «Лилль»

    Тем временем «Лилль» окончательно укрепился в статусе одного из претендентов на чемпионский титул. Команда Кристофа Гальтье находится на третьем месте, набрав столько же очков, сколько и «ПСЖ», а также отставая на три пункта от «Лиона».

    В прошлом туре «Лилль» упустил отличный шанс обогнать «ПСЖ», сенсационно уступив на своем поле «Анже» (1:2).

    Это было первое поражение «Лилля» в чемпионате за последние два месяца. Между проигрышами «Бресту» и «Анже» «доги» успели одержать пять побед и дважды сыграть вничью, в том числе с «ПСЖ».

    Также важно отметить, что «Лилль» до сих пор лишь однажды не смог набрать очков вдали от дома. Это был уже вышеупомянутый матч с «Брестом». И еще один факт: «Лилль» забивал во всех гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Ним» можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Лилля» — за 1.46.

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    В футболе, конечно, все возможно, но все-таки слабо верится, что «Лилль» потеряет очки в Ниме. Слишком уж неудачно хозяева играют в этом сезоне.

    Ставка — победа «Лилля» с форой (-1,5) за 2.25.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Лилля» больше 2,5 за 2.65. 0

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