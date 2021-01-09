«Фрайбург» — «Кельн». Прогноз с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Германии 9 января 2021 года

В субботу, 9 января, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем стадионе «Шварцвальд» сразится с «Кельном». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 20 набранными очками находится на данный момент на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.

«Бразильцы из Брайсгау» находятся сейчас в превосходной форме выиграв последние четыре встречи первенства. А всего их беспроигрышная серия в рамках Бундеслиги составляет шесть игр.

В своей последней проведенной встрече «красно-черные» переиграли 3:1 в гостях «Хоффенхайм», перед этим разгромили дома 4:1 «Герту», а еще ранее по 2:0 одолели на выезде «Шальке» и в родных стенах «Арминию».

Календарь и таблица Бундеслиги

На «Шварцвальде» в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» дважды выиграл, столько же раз уступал, а также трижды делил очки с оппонентами, разница мячей — 13:12.

«Кельн»

У «Кельна» на счету числится только 11 набранных баллов, с которым он идет на 15 месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, оторвавшись всего на балл от опасной позиции.

«Козлы» за последние три встречи первенства разжились лишь одним баллом, а перед этим у них была удачная серия в которой они добыли две виктории и раз сыграли вничью.

Так в минувшем игровом дне коллектив на своей территории потерпел минимальное фиаско от «Аугсбурга» (0:1), а туром ранее смог устоять на поле «Лейпцига», сыграв 0:0.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Кельн» в гостях играет лучше, чем дома, выиграв две встречи при трех мировых исходах и одном поражении, разница забитых и пропущенных — 5:4.

В прошлом сезоне «Кельн» дважды нанес поражение «Фрайбургу»: 4:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.00, победа «Кельна» — 4.10, ничья — 3.76.

За последние пять очных противостояний этих клубов в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и на этот раз отличатся обе команды. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0