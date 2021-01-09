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    Поединок на «Шварцвальде» принесет голы в обе стороны?

    «Фрайбург» — «Кельн». Прогноз с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Германии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Кельн»
    «Фрайбург» — «Кельн»
    В субботу, 9 января, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем стадионе «Шварцвальд» сразится с «Кельном». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Января 2021 года
    Фрайбург
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    •  Фрайбург 17:30 Кёльн Кёльн
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 20 набранными очками находится на данный момент на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.

    «Бразильцы из Брайсгау» находятся сейчас в превосходной форме выиграв последние четыре встречи первенства. А всего их беспроигрышная серия в рамках Бундеслиги составляет шесть игр.

    В своей последней проведенной встрече «красно-черные» переиграли 3:1 в гостях «Хоффенхайм», перед этим разгромили дома 4:1 «Герту», а еще ранее по 2:0 одолели на выезде «Шальке» и в родных стенах «Арминию».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На «Шварцвальде» в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» дважды выиграл, столько же раз уступал, а также трижды делил очки с оппонентами, разница мячей — 13:12.

    «Кельн»

    У «Кельна» на счету числится только 11 набранных баллов, с которым он идет на 15 месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, оторвавшись всего на балл от опасной позиции.

    «Козлы» за последние три встречи первенства разжились лишь одним баллом, а перед этим у них была удачная серия в которой они добыли две виктории и раз сыграли вничью.

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    • Так в минувшем игровом дне коллектив на своей территории потерпел минимальное фиаско от «Аугсбурга» (0:1), а туром ранее смог устоять на поле «Лейпцига», сыграв 0:0.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги «Кельн» в гостях играет лучше, чем дома, выиграв две встречи при трех мировых исходах и одном поражении, разница забитых и пропущенных — 5:4.

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    В прошлом сезоне «Кельн» дважды нанес поражение «Фрайбургу»: 4:0 дома и 2:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.00, победа «Кельна» — 4.10, ничья — 3.76.

    За последние пять очных противостояний этих клубов в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и на этот раз отличатся обе команды. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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