«Уэска» — «Барселона». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Испании 3 января 2021 года

«Барселона» сыграет на выезде с «Уэской» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Барселона».

«Уэска»

«Уэска» на данный момент — худшая команда Ла Лиги. В 16-ти матчах команда набрала всего лишь 12 очков. С другой стороны, хозяева находятся на расстоянии одной победы от спасительного 17-го места. Поэтому пока ситуация не такая уж и критичная.

Свою первую победу после возвращения в элитный дивизион «Уэска» одержала только в декабре, когда выиграла на своем поле у «Алавеса» (1:0).

Также стоит отметить, что в восьми предыдущих турах «Уэска» четыре раза сыграла вничью. Более того, «Уэска» — самая дружелюбная команда испанского чемпионата. Матчи с ее участием девять раз завершались вничью.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

На своем поле «Уэска» потерпела только два поражения.

«Барселона»

Тем временем «Барселона» продолжает погоню за «Атлетико» и «Реалом». Но чем дальше, тем больше сомнений в том, что каталонский клуб будет соперничать с мадридскими командами за чемпионский титул.

В заключительном матче 2020 года «Барселона» потеряла очки в домашнем матче с «Эйбаром». Встреча завершилась вничью 1:1.

Теперь отставание «Барсы» от «Атлетико» составляет уже 10 очков. При этом у команды Диего Симеоне еще есть два матча в запасе. До «Реала» каталонцам тоже далеко.

«Барселона» выиграла только один из пяти предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Уэску» в предстоящем матче можно поставить за 6.55, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Барселоны» — за 1.48.

С одной стороны, тут и говорить не о чем — «Барса» против последней команды чемпионата. Но все не так просто. Ранее в подобных ситуациях «Барселона» потеряла очки в матчах с «Хетафе», «Алавесом» и «Кадисом», которые, если говорить по-честному, мало чем отличаются от «Уэски».

В общем, «Барселона» может снова разочаровать, даже несмотря на возвращение Лионеля Месси.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.00.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.77. 0