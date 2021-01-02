«Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка с 2.00 коэффициентом на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

В 14 туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Мерседес Бенц Арена» 2 января. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

«Штутгарт»

В прошлом туре «Штутгарт» проиграл на выезде «Вольфсбургу» (0:1). Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой было два выигрыша и одна мировая.

Так, ничья была на своем поле с «Унионом» (2:2), а обыграть удалось в выездных встречах 5:1 дортмундскую «Боруссию» и 2:1 «Вердер».

В турнирной таблице первой Бундеслиги «швабы»после 13 туров находятся на седьмой позиции, отставая на три очка от еврокубковой зоны.

Все прогнозы на Бундеслигу

2020 год «автозаводцы» завершили победой в матче 1/16 финала Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:0) в домашних стенах.

«РБ Лейпциг»

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» сейчас замыкает тройку лидеров. За 13 туров «быки» заработали 28 очков и отстали от «Баварии», идущей первой, всего на 2 зачетных балла.

В декабрьских матчах Бундеслиги «РБ Лейпциг» скатал ничью с «Баварией» (3:3), обыграл «Вердер» (2:0) и «Хоффенхайм» (1:0). А в прошлом туре клуб не справился с «Кельном» (0:0).

Все хорошо у команды Нагельсманна сложилось в ЛЧ. В непростой группе она заняла вторую строчку. В заключительных еврокубковых играх «быки» дожали «Истанбул» (4:3), а затем одолели «МЮ» (3:2).

2020 год коллектив завершил разгромом «Аугсбурга» (3:0) на выезде в 1/16 финала Кубка Германии. Таким образом, его беспроигрышная серия во всех турнирах составляет восемь матчей при трех ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. 0