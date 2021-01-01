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    Аутсайдеры Чемпионшипа порадуют забитыми мячами?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.39 на матч английского Чемпионшипа 1 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти»
    «Дерби Каунти»
    В рамках 23-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Шеффилд Уэнсдей» дома сыграет с «Дерби Каунти». Встреча, которая пройдет в первый день 2021 года на стадионе «Хиллсборо», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2021 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 20:30 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» в двух последних проведенных турах английского первенства смог разжиться четырьмя набранными баллами.

    19 декабря коллектив на своем поле обыграл 1:0 «Ковентри», а затем сыграл вничью 1:1 на выезде с «Блэкберном». Отметим, что 29 числа еще будет игра с «Мидлсбро» в родных стенах.

    Перед этой серией без фиаско, «совы» не могли выиграть в рамках Чемпионшипа на протяжении девяти матчей, сыграв в этот период четыре раза вничью и пять раз потерпев поражения.

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    Команда из Шеффилда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 13 баллов, однако начав этот турнир с 6-очковым штрафом. До спасительной строки ей недостает четырех пунктов. В родных стенах она надежно играет в обороне, забив шесть мячей при семи пропущенных.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» в своей последнем сыгранном поединке уступил на своей территории «Престону» со счетом 0:1, и тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный для себя период «бараны» смогли выиграть две игры и четыре раза сыграли вничью. Так одолеть удалось дома 2:0 «Суонси» и на выезде 1:0 «Миллуолл».

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    • Мировые исходы пришлись на домашние матчи с «Ковентри», «Уикомбом» (по 1:1) и «Сток Сити» (0:0), а также на гостевую с «Брентфордом» (0:0). К слову, 29 декабря у них еще выездная игра с «Бирмингемом».

    Коллектив из Дерби имеет на своем счету 16 набранных очков и находится на строку выше своего предстоящего противника. Вне родных стен «Дерби» отличился пятью забитыми мячами при девяти пропущенных.

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    В прошлом сезоне «Уэнсдей» дома проиграли «Дерби» со счетом 1:3, а в другой встрече была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Дерби» предлагают — 2.65.

    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.20.

    Хотя оба коллектива и не отличаются отменной реализацией, но в очном противостоянии аутсайдеры вполне могут выдать результативную игру. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,5. 0

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.39 на матч английского Чемпионшипа 1 января 2021 года. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
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