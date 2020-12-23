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    «Паладины» лишат «догов» лидерства?

    «Монпелье» — «Лилль». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч чемпионата Франции 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лилль»
    «Монпелье»
    В среду, 23 декабря, в рамках 17-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле сразится с «Лиллем». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
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    «Монпелье»

    У «Монпелье» на счету находится 27 зачетных пунктов, с которыми коллектив находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1, уступая четвертой позиции лишь балл.

    «Паладины» за последние четыре игры чемпионата смогли разжиться только четырьмя очками. Одно из них они набрали в прошлом туре, сыграв вничью 2:2 на везде с «Брестом».

    Еще три пункта они добыли в гостевой игре с «Лансом» (3:2), а также в этом отрезке они потерпели фиаско в родных стенах от ПСЖ (1:3) и «Меца» (0:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В текущем чемпионате «Монпелье» на своей территории еще не играл вничью, выиграв четыре встречи и проиграв столько же матчей, разница мячей — 14:16.

    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своей копилке 33 очка, однако второй «Лион» он опережает только по дополнительным показателям, а третий ПСЖ — на один пункт.

    В рамках первенства «доги» не проигрывают уже на протяжении шести поединков, четыре раза выиграв в этом отрезке при двух мировых результатах.

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    • Одна из ничьих состоялась в минувшем туре дома с ПСЖ (0:0), а ранее они выиграли три встречи подряд, одолев дома по 2:1 «Монако» и «Бордо», а также 2:0 на выезде «Дижон».

    В этом розыгрыше Лиги 1 «Лилль» вне родных стен добыл три виктории, столько же раз сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:6.

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    В минувшем первенстве эти клубы провели только одну игру, которую выиграл «Лилль» на своем поле — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.27.

    На викторию «Монпелье» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.50.

    Прогнозируем, что «доги» после трудного матча с ПСЖ не успеют полностью восстановиться и потеряют очки в этой игре. Наша ставка — 1Х. 0

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    «Монпелье» — «Лилль». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч чемпионата Франции 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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