«Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Франции 20 декабря 2020 года

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» сыграет дома с ПСЖ. Встреча, которая пройдет 20 декабря на стадионе «Пьер Моруа», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лилль» — ПСЖ.

«Лилль»

По итогам двух прошлых туров «Лилль» поднялся на первую строку в турнирной таблице Лиги 1, после того как ПСЖ допустил осечку. На счету у команды 32 очка и отрыв от ближайшего преследователя в один балл.

В текущем французском чемпионате «доги» пока потерпели только одно фиаско, уступив в начале ноября в гостях 2:3 «Бресту», после чего они Четырежды праздновали виктории и раз сыграли вничью.

Так в этот период одолеть удалось в гостях 2:0 «Дижон», на своей территории «Бордо», «Монако» (по 2:1) и «Лорьян» (4:0), а также поделить очки на выезде с «Сент-Этьеном», сыграв 1:1.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Лилль» в текущем розыгрыше Лиги 1 еще не знал горечи поражений, выиграв шесть игр при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:4.

ПСЖ

ПСЖ в позапрошлом туре французского первенства потерпел фиаско на своем поле от «Лиона» (0:1), тем самым лишившись лидерства. У команды Тухеля сейчас 31 набранный балл и вторая строка в турнирке.

Эта неудача стала для парижан уже четвертой в текущем розыгрыше Лиги 1 (в двух минувших сезонах было три и пять поражений соответственно), еще раз они сыграли вничью и 10 игр были победными.

После проигрыша от «ткачей», столичный клуб затем без особых проблем на своей территории обыграл 2:0 «Лорьян». Отметим, что попутно Неймар и ко уверенно выступают в ЛЧ, пробившись в плей-офф.

В гостях в этом чемпионате Франции ПСЖ пять раз праздновал виктории и два раза уходил с поля ни с чем, разница мячей в этих играх составляет 17:5.

В минувшем сезоне ПСЖ дважды по 2:0 одолел «Лилль».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСЖ — 1.99, победа «Лилля» — 3.92, ничья — 3.86.

Вряд ли парижский гранд допустит осечку в игре с еще своим одним конкурентом. Рекомендуем в этой встрече ставить на выигрыш гостей. 0