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    Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?

    «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Франции 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» сыграет дома с ПСЖ. Встреча, которая пройдет 20 декабря на стадионе «Пьер Моруа», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лилль» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2020 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.97
  • Ставка!
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    «Лилль»

    По итогам двух прошлых туров «Лилль» поднялся на первую строку в турнирной таблице Лиги 1, после того как ПСЖ допустил осечку. На счету у команды 32 очка и отрыв от ближайшего преследователя в один балл.

    В текущем французском чемпионате «доги» пока потерпели только одно фиаско, уступив в начале ноября в гостях 2:3 «Бресту», после чего они Четырежды праздновали виктории и раз сыграли вничью.

    Так в этот период одолеть удалось в гостях 2:0 «Дижон», на своей территории «Бордо», «Монако» (по 2:1) и «Лорьян» (4:0), а также поделить очки на выезде с «Сент-Этьеном», сыграв 1:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Лилль» в текущем розыгрыше Лиги 1 еще не знал горечи поражений, выиграв шесть игр при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:4.

    ПСЖ

    ПСЖ в позапрошлом туре французского первенства потерпел фиаско на своем поле от «Лиона» (0:1), тем самым лишившись лидерства. У команды Тухеля сейчас 31 набранный балл и вторая строка в турнирке.

    Эта неудача стала для парижан уже четвертой в текущем розыгрыше Лиги 1 (в двух минувших сезонах было три и пять поражений соответственно), еще раз они сыграли вничью и 10 игр были победными.

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    • После проигрыша от «ткачей», столичный клуб затем без особых проблем на своей территории обыграл 2:0 «Лорьян». Отметим, что попутно Неймар и ко уверенно выступают в ЛЧ, пробившись в плей-офф.

    В гостях в этом чемпионате Франции ПСЖ пять раз праздновал виктории и два раза уходил с поля ни с чем, разница мячей в этих играх составляет 17:5.

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    В минувшем сезоне ПСЖ дважды по 2:0 одолел «Лилль».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСЖ — 1.99, победа «Лилля» — 3.92, ничья — 3.86.

    Вряд ли парижский гранд допустит осечку в игре с еще своим одним конкурентом. Рекомендуем в этой встрече ставить на выигрыш гостей. 0

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    «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Франции 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Лилль» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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