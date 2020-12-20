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    Закончатся ли неудачи «Монако»?

    «Дижон» — «Монако». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.30 на матч чемпионата Франции 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Монако»
    «Монако» занимает 8-е место в Лиге 1
    В 16 туре французской Лиги 1 «Дижон» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Гастон Жерар» 20 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Дижон» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2020 года
    Дижон
  • Франция. Лига 1
    •  Дижон 17:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.35
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.57
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    «Дижон»

    С девятью набранными очками «Дижон» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1, однако уступая безопасной позиции всего четыре балла.

    Стоит отметить, что «совы» проиграли только один раз за последние семь поединков, оказавшись слабее в родных стенах «Лилля» в предыдущих четырех поединках — 0:2.

    Правда, за этот период была одержана лишь одна победа (над «Ниццей» 3:1 в гостях), остальные две встречи закончились вничью.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Перед этим коллектив потерпел поражение от «Ланса» (0:1), которое произошло 22 ноября.

    «Монако»

    Команда из княжества сыграла во всех 15 поединках чемпионата и заработала 23 очка. В таблице она восьмая и отстает от будущего соперника на 1 балл.

    В октябре «Монако» провел печальный отрезок без побед. В трех матчах красно-белые заработали только 1 очко. А в ноябре монегаски были хороши. Во всех поединках минувшего месяца они были сильнее соперников.

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    • Ноябрь же вышел успешным. По ходу него были обыграны «Бордо» (4:0), «Ниццу» (2:1), ПСЖ (3:2), где проигрывал 0:2, а в последней ноябрьской встрече «Монако» хлопнул «Ним» (3:0).

    А вот в декабре команда Нико Ковача потерпела три поражения в трех играх. На выезде она уступила «Лиллю» (1:2) и «Марселю» (1:2), а также потерпел разгром от «Ланса» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0

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