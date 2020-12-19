«Парма» — «Ювентус». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.89 на матч Серии А 19 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 19 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Парма» — «Ювентус».

«Парма»

Сыграв в 12 поединках итальянского первенства, футбольный клуб из одноименного города сумел заработать 12 очков, благодаря чему он занял 14 место в турнирной таблице.

Последний раз в чемпионате Италии «Парма» проигрывала кому-либо в 22 ноября. Тогда в рамках восьмого тура «крестоносцы» на «Олимпико» крупно влетели «Роме» (0:3).

Затем была встреча в 1/16 финала Кубка страны. На «Эннио Тардини» команда Фабио Ливерани прошла клуб «Козенца» (2:1). Позже в Серии А желто-синие одержали верх над «Дженоа» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

В декабре «Парма» вышла на поле трижды. Каждый матч завершился ничейным исходом. В этих поединках команда Фабио Ливерани разошлась миром с «Беневенто» (0:0), «Миланом» (2:2) и «Кальяри» (0:0).

«Ювентус»

Туринский клуб после 12-го тура поднялся на третье место. В 12 матчах команда заработала 24 очка, а разрыв между лидерами все еще составляет 4 балла. От ближайших преследователей «зебры» оторвались на 1 пункт.

В шести последних встречах в рамках итальянского первенства «Ювентус» трижды сыграл вничью. В седьмом туре «бьянконери» на «Олимпико» расписали мировую с «Лацио» (1:1).

Далее команда Андреа Пирло обыграла «Кальяри» (2:0) и не смогла справиться с «Беневенто» (1:1). Затем «Юве» затащил туринское дерби (2:1), а после встречи с «Торино» «старая синьора» победила «Дженоа» (3:1) и скатала ничью с «Аталантой» (1:1).

В Лиге чемпионов «Ювентус» в заключительных матчах был сильнее «Ференцварош» (2:1), «Динамо» Киев (3:0) и «Барселоны» (3:0). Крупная победа на «Камп Ноу» позволила туринцам в итоге занять первое место в группе.

Прогноз и ставка

Победа «Пармы» в матче 13-го тура Серии А оценивается в 8.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Ювентуса» — 1.41.

В гостях команда Пирло возьмет игру под собственный контроль уже на старте. Однако вскрыть оборону «Пармы» на ее поле — сложная задача, поскольку ребята Фабио Ливерани умеют защищаться против топов.

В текущем сезоне «Парма» провела 8 матчей в родных стенах во всех турнирах. И только в двух поединках она пропустила больше 1 гола. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.89. 0