«Лутон» — «Борнмут». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

В рамках 20-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Лутон Таун» сыграет дома с «Борнмутом». Встреча, которая пройдет 19 декабря на стадионе «Кенилуорт Роуд», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Лутон» — «Борнмут».

«Лутон»

«Лутон», избежавший в прошлом сезоне с большим трудом вылет из Чемпионшипа, в текущем первенстве после 19 туров с 26 очками идет на 13 месте в турнирной таблице.

«Шляпники» за последние пять встреч первенства смогли добыть две виктории, одолев в родных стенах лидирующий «Норвич» (3:1) и середняк «Престон» (3:0)

На выезде в этом отрезке они сыграли вничью 0:0 с «Ковентри», а также проиграли 0:2 «Суонси» и 0:1 «Мидлсбро» в минувшем игровом дне турнира.

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На «Кенилуорт Роуд» в этом сезоне «Лутон» праздновал четыре виктории, трижды расписал мировые и дважды уходил с поля ни с чем, разница мячей — 13:10.

«Борнмут»

Перед стартом 20 тура первого английского дивизиона «Борнмут» расположился на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов, отставая от первой позиции на три очка.

«Вишни» за всю турнирную дистанции потерпели только два фиаско. Одно из них состоялась дома 1 декабря от «Престона» (2:3), после чего они раз сыграли вничью и трижды победили.

Мировую они расписали в гостях с «Суонси» (0:0), а также одержали две крупные виктории на выезде над «Барнсли» (4:0) и дома над «Хаддерсфилд» (5:0). В минувшем игровом дне они дома минимально одолели «Уикомб» (1:0).

Вне родных стен «Борнмут» в этом первенстве проиграл лишь раз, еще в трех случаях он праздновал виктории и пять раз делил очки с оппонентами, забить удалось 15 голов, пропустил восемь мячей.

В этом году эти клубы встречались в Кубке Англии, где «Борнмут» дома разгромил «Лутон» со счетом 4:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 1.88, победа «Лутона» — 4.14, ничья — 3.82.

«Шляпники» на своей арене демонстрируют неплохую результативность. Прогнозируем, что с одним из лидеров первенства они дома смогут обменяться голами. 0