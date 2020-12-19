«Лутон» — «Борнмут». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

«Лутон»
«Лутон», избежавший в прошлом сезоне с большим трудом вылет из Чемпионшипа, в текущем первенстве после 19 туров с 26 очками идет на 13 месте в турнирной таблице.
«Шляпники» за последние пять встреч первенства смогли добыть две виктории, одолев в родных стенах лидирующий «Норвич» (3:1) и середняк «Престон» (3:0)
На выезде в этом отрезке они сыграли вничью 0:0 с «Ковентри», а также проиграли 0:2 «Суонси» и 0:1 «Мидлсбро» в минувшем игровом дне турнира.
На «Кенилуорт Роуд» в этом сезоне «Лутон» праздновал четыре виктории, трижды расписал мировые и дважды уходил с поля ни с чем, разница мячей — 13:10.
«Борнмут»
Перед стартом 20 тура первого английского дивизиона «Борнмут» расположился на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов, отставая от первой позиции на три очка.
«Вишни» за всю турнирную дистанции потерпели только два фиаско. Одно из них состоялась дома 1 декабря от «Престона» (2:3), после чего они раз сыграли вничью и трижды победили.
Мировую они расписали в гостях с «Суонси» (0:0), а также одержали две крупные виктории на выезде над «Барнсли» (4:0) и дома над «Хаддерсфилд» (5:0). В минувшем игровом дне они дома минимально одолели «Уикомб» (1:0).
Вне родных стен «Борнмут» в этом первенстве проиграл лишь раз, еще в трех случаях он праздновал виктории и пять раз делил очки с оппонентами, забить удалось 15 голов, пропустил восемь мячей.
В этом году эти клубы встречались в Кубке Англии, где «Борнмут» дома разгромил «Лутон» со счетом 4:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 1.88, победа «Лутона» — 4.14, ничья — 3.82.
«Шляпники» на своей арене демонстрируют неплохую результативность. Прогнозируем, что с одним из лидеров первенства они дома смогут обменяться голами. 0