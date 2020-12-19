«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч Бундеслиги 19 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Кельн».

«РБ Лейпциг»

После 12 туров команда из Лейпцига имеет в своей копилке 27 очков. В таблице чемпионата она замыкает топ-3. Столько же баллов на счету «Баварии», а от «Байера» «Ред Булл» отстал на 1 пункт.

В пяти недавних встречах в рамках немецкого первенства «РБ Лейпциг» дважды потерял очки, сыграв вничью. В одном из таких поединков «быки» по разу обменялись голами с «Айнтрахтом» (1:1).

После выезда во Франкфурт команда Юлиана Нагельсманна дома одержала верх над «Арминией» (2:1). А в 10-м туре РБ устроил рубку с «Баварией», в которой победитель так и не определился (3:3). В двух других играх «быки» одолели «Вердер» (2:0) и «Хоффенхайм» (1:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Между всеми этими матчами «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов уступил ПСЖ (0:1), вырвал победу у «Истанбула» (4:3) и одолел «МЮ» (3:2). В непростой группе немецкий клуб сумел пробиться в плей-офф.

«Кельн»

В своих 12 матчах чемпионата команда из одноименного города смогла набрать 10 зачетных баллов, поэтому в таблице она находится на 15 месте и опережает соперников из зоны понижения на 3 очка.

С первого по восьмой туры Бундеслиги «Кельн» не выигрывал. В этом печальном отрезке красно-белые трижды заработали по 1 баллу и пять раз уступили соперникам.

Первую же победу в текущем сезоне подопечным Маркуса Гисдоля удалось добыть в девятом туре. На «Сигнал Идуна Парк» «козлята» обыграли «Боруссию» Д (2:1). В следующем матче эта команда скатала ничью с «Вольфсбургом» (2:2).

А затем «Кельн» порадовал болельщиков еще одной победой. В гостях красно-белые одержали верх над «Майнцем» (1:0). В последней встрече подопечные Маркуса Гисдоля были разгромлены «Байером» (0:4).

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью — 5.75, а на победу «Кельна» — 9.80.

Команда Юлиана Нагельсманна на «Ред Булл Арене» только выигрывает в течение девяти матчей кряду во всех соревнованиях.

Кроме того, в каждом поединке из этого списка «быки» забивали минимум 2 гола. Находясь в такой хорошей форме, хозяева разберутся с клубом, которому предстоит битва за сохранение прописки в Бундеслиге.

Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.92. 0