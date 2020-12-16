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    «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.63 на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Милан»
    Златан Ибрагимович
    В рамках 12-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле сыграет с «Миланом». Встреча, которая пройдет 16 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Милан».
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2020 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.60
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Дженоа»

    Перед стартом 12 тура итальянского чемпионата «Дженоа» делит 18 место с «Торино», имея в своем активе лишь шесть очков, уступая безопасной строке три пункта.

    В своем последнем сыгранном матче «грифоны» дома проиграли «Ювентусу» со счетом 1:3, продлив тем самым свою безвыигрышную серию до десяти матчей, где было семь фиаско.

    Однако стоит отметить, что даже в этой неудачной серии коллектив из Генуи забивал в шести случаях из десяти, причем в последних трех играх он отличался хотя бы раз.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас у «Дженоа» домашняя безничейная серия, насчитывающая 22 матча, в которой было семь побед и 15 поражений.

    «Милан»

    В активе «Милана» сейчас находится 27 очков и он по-прежнему лидируют в чемпионате Италии, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.

    В прошедшие выходные «россонери» на своем поле не смогли одолеть «Парму», сыграв вничью со счетом 2:2, уступая по ходу встречи 0:2.

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    • Отметим, что коллектив Пиоли перед этим одержал три подряд победы, а не проигрывает он уже 23 матча подряд, выиграв 17 из них при шести мировых исходах.

    В гостях «Милан» побеждал в каждом из семи последних поединков Серии А, а не проигрывает он вдали от дома в 12 встречах кряду, выиграв девять из них, неизменно забивая в каждой игре.

    В прошлом чемпионате Италии эти клубы обменялись гостевыми виктории с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 1.44, победа «Дженоа» — 7.80, ничья — 5.00.

    Гости все же должны добыть три очка, но они вряд ли смогут сохранить свои ворота на замке. Наш прогноз на эту игру — П2 + обе забьют. 0

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