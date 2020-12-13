«Тамбов» — «Рубин». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, «Тамбов» на своем поле примет «Рубин» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Рубин».

«Тамбов»

В конце октября «Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:0) в Кубке России и в рамках РПЛ разошелся миром с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

В ноябре «волки» потерпели домашнее поражение от «Динамо» (1:2), заканчивая матч вдевятером, и от «Ахмата» (0:1). В обоих встречах тамбовчане пропускали на последних минутах.

Затем «Тамбов» в гостях проиграл «Краснодару» (0:1) и был разгромлен «Уфой» (0:4). Обе встречи «Тамбов» заканчивал вдесятером.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Тамбов» в Москве был разгромлен «Спартаком» (1:5), играя полурезервным составом — игроки клуба бастуют из-за невыплат зарплаты.

После 17 туров РПЛ «Тамбов» с 12 очками занимает 15 место. Разница мячей 12-27, 3 гола забил Александр Карапетян.

«Рубин»

Казанцы в конце октября обыграли в РПЛ «Зенит» в Санкт Петербурге со счетом 2:1, и одолели дома тульский «Арсенал» со счетом 3:1.

Следующие три матча «Рубин» проиграл «всухую», уступив в Кубке России на выезде «СКА-Хабаровску» (0:1), а в РПЛ проиграв со счетом 0:2 «Химкам» в гостях и «Ростову» дома.

В последних матчах «Рубин» сумел добиться домашней победы над ЦСКА (1:0), но в Москве уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

После 17 туров РПЛ «Рубин» с 24 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 23-25, семь голов забил Джордже Деспотович, еще 4 — Денис Макаров.

Прогноз и ставки

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 19.00, на ничью — 3.50, а на победу «Рубина» — 1.17.

В первом круге «Тамбов» на выезде сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2, а в прошлом сезоне казанцы победили дома 2:1, но в гостях разошлись миром 0:0.

Игроки «Тамбова» продолжат бастовать из-за невыплат зарплат на 118 млн рублей, так что прогнозируем крупную победу «Рубина».

Матч наверняка будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.49 и ТБ 2,5 за 1.55. 0