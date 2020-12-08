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    «Суонси» и «Борнмут» огорчат друг друга?

    «Суонси» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Борнмут»
    «Суонси»
    В 17-м туре английского Чемпионшипа «Суонси» сыграет с «Борнмутом». Встреча, которая состоится 8 декабря на стадионе «Либерти», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Суонси» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Декабря 2020 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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    «Суонси»

    «Суонси» с 29 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от первого места всего на два очка.

    За 16 проведенных встреч первенства валлийцы проиграли только трижды. Последний раз это случилось тур тому назад, когда они на выезде потерпели фиаско от «Мидлсбро» со счетом 1:2.

    А между этими поединкам «лебеди» добыли две виктории, одолев в гостях 1:0 «Ноттингем Форест» и 2:0 в родных стенах «Лутон Таун» в своей последней проведенной игре.

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    Домашняя статистика «Суонси» в этом чемпионате выглядит следующим образом: пять побед, два мировых исхода и одно поражение. Разница забитых и пропущенных — 11:4.

    «Борнмут»

    Еще недавно играющий в АПЛ «Борнмут», в этом розыгрыше Чемпионшипа с 30 очками находится на второй строчке, отставая от лидера всего на один пункт.

    В минувшем игровом дне «вишни» одержали крупную выездную викторию над «Барнсли» (4:0), а перед этим они не могли выиграть на протяжении двух встреч первенства.

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    • В этот неудачный период коллектив в гостях сыграл вничью с «Ротерхэмом» (2:2), а также потерпел фиаско на своей территории от «Престона» со счетом 2:3.

    Вне родных стен «Борнмут» в этом первенстве проиграл лишь раз, еще в трех случаях он праздновал виктории и четыре раза делил очки с оппонентами, забить удалось 15 голов, пропустил восемь мячей.

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    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках АПЛ. И тогда на поле «Суонси» была ничья (0:0), а в Борнмуте выиграли хозяева — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 2.51, победа «Суонси» — 2.85, ничья — 3.44.

    Оба коллектива демонстрирую неплохую результативность, забивая почти в каждом матче. Прогнозируем, что в данной встрече забьют оба коллектива. 0

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    «Суонси» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Суонси» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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