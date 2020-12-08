«Челси» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в футболе 8 декабря 2020 года

Во вторник, 8 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» будет противостоять «Челси». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по Москве. Прогноз на «Челси» — «Краснодар».

«Челси»

«Челси» за тур до завершения группового этапа ЛЧ обеспечил себе место в 1/8 финала. Коллектив набрал 13 очков и точно не отдаст первую строку.

Отметим, что «синие» за весь турнир пропустили только один гол, а забить смогли 13 мячей. Стартовали они с домашней мировой с «Севильей», сыграв 0:0.

После «пенсионеры» только выигрывали. Разгромили в гостях по 4:0 «Краснодар» и испанцев, а также дважды одолели французский «Ренн»: 3:0 в родных станах и 2:1 в гостях.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На прошедших выходных лондонцы в рамках чемпионата Англии на своем поле по-волевому обыграли «Лидс» со счетом 3:1, продлив свою беспроигрышную серию до 13 встреч.

«Краснодар»

«Краснодар» с четырьмя зачетными пунктами идет на третьей строке в своем квартете и точно останется на этой позиции.

«Быки» заработали пункты только в игре с «Ренном», сыграв вничью 1:1 в гостях и победив дома со счетом 1:0. Своему предстоящему противнику они в родных стенах уступили 0:4, а также дважды проиграли «Севилье» (1:2 и 2:3).

Накануне «черно-зеленые» на своей территории крупно переиграли волгоградский «Ротор» (5:0) в рамках чемпионата России и поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

В четырех из пяти поединков Лиги чемпионов «Краснодар» не уходил с поля без забитого мяча, не смог российский коллектив распечатать только своего предстоящего противника.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.30.

На викторию «Краснодара» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.10.

«Челси» идет в группе лидеров АПЛ, поэтому может поберечь своих ключевых игроков в предстоящей игре, что наверняка скажется на результативных действиях. Ставим в этой игре на ТМ 3,5. 0