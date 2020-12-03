ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.68) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

ЛАСК
Австрийский клуб после четырех туров занимает третье место в группе. В активе ЛАСК пока что шесть очков.
На прошлой неделе ЛАСК проиграл дома «Антверпену», упустив возможность подняться на второе место. Теперь австрийцы отстают от бельнийцев и «Тоттенхэма» на три очка. Так что ближайшая игра будет для них ключевой.
Перед домашним поражением от «Антверпена» ЛАСК выиграл у бельгийского клуба в гостевом матче, а также одержал домашнюю победу над «Лудогорцем».
Календарь и таблица Лиги Европы
ЛАСК в текущем сезоне выиграл восемь из девяти домашних матчей.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» выиграл три из четырех матчей, благодаря чему занимает сейчас второе место в группе. Лондонский клуб уступает «Антверпену» по дополнительным показателям.
Во втором туре «шпоры» неожиданно проиграли «Антверпену» в гостевом матче. По всей видимости, сказались проблемы с настроем, все-таки Лига Европы не совсем тот турнир, в котором хотел бы играть «Тоттенхэм».
В двух предыдущих матчах «Тоттенхэм» легко выиграл у болгарского «Лудогорца» — 3:1 в гостях и 4:1 дома.
В четырех матчах Лиги Европы «Тоттенхэм» забил десять мячей.
Прогноз и ставка
На ЛАСК в предстоящем матче можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Тоттенхэма» — за 1.70.
Превосходство «Тоттенхэма» даже не обсуждается, все слишком очевидно, но в этом матче, пожалуй, лучше не ставить на исход. Все будет зависеть от настроя гостей, и далеко не факт, что они выйдут «разрывать». Впереди важный матч с «Арсеналом» в АПЛ, и этот момент тоже может сказаться на мотивации команды Жозе Моуринью.
Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.68. ЛАСК бодро бежит в атаку в домашних матчах, и ближайшая игра вряд ли станет исключением. «Тоттенхэм», в свою очередь, тоже всегда готов достойно ответить.
Еще один интересный вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.80. 0