ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.68) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

Австрийский ЛАСК встретится с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Линце, начало — в 20:55 мск. Прогноз на ЛАСК — «Тоттенхэм».

ЛАСК

Австрийский клуб после четырех туров занимает третье место в группе. В активе ЛАСК пока что шесть очков.

На прошлой неделе ЛАСК проиграл дома «Антверпену», упустив возможность подняться на второе место. Теперь австрийцы отстают от бельнийцев и «Тоттенхэма» на три очка. Так что ближайшая игра будет для них ключевой.

Перед домашним поражением от «Антверпена» ЛАСК выиграл у бельгийского клуба в гостевом матче, а также одержал домашнюю победу над «Лудогорцем».

Календарь и таблица Лиги Европы

ЛАСК в текущем сезоне выиграл восемь из девяти домашних матчей.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех матчей, благодаря чему занимает сейчас второе место в группе. Лондонский клуб уступает «Антверпену» по дополнительным показателям.

Во втором туре «шпоры» неожиданно проиграли «Антверпену» в гостевом матче. По всей видимости, сказались проблемы с настроем, все-таки Лига Европы не совсем тот турнир, в котором хотел бы играть «Тоттенхэм».

В двух предыдущих матчах «Тоттенхэм» легко выиграл у болгарского «Лудогорца» — 3:1 в гостях и 4:1 дома.

В четырех матчах Лиги Европы «Тоттенхэм» забил десять мячей.

Прогноз и ставка

На ЛАСК в предстоящем матче можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Тоттенхэма» — за 1.70.

Превосходство «Тоттенхэма» даже не обсуждается, все слишком очевидно, но в этом матче, пожалуй, лучше не ставить на исход. Все будет зависеть от настроя гостей, и далеко не факт, что они выйдут «разрывать». Впереди важный матч с «Арсеналом» в АПЛ, и этот момент тоже может сказаться на мотивации команды Жозе Моуринью.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.68. ЛАСК бодро бежит в атаку в домашних матчах, и ближайшая игра вряд ли станет исключением. «Тоттенхэм», в свою очередь, тоже всегда готов достойно ответить.

Еще один интересный вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.80. 0