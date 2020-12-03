ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В поединке 5 тура Лиги Европы московский ЦСКА у себя дома сыграет с «Вольфсбергом». Матч запланирован на 3 декабря. Начало встречи назначено на 20:55 по Москве. Прогноз на ЦСКА — «Вольфсберг».

ЦСКА

Благодаря малому количеству поражений и плотной таблице ЦСКА еще не потерял шансы на еврокубковую весну. «Армейцы» отстают от «Вольфсберга» на одно очко, а от второго места их отделяют два пункта.

ЦСКА проиграл в этом розыгрыше лишь «Фейеноорду» (1:3). В ответной встрече с голландцами была нулевая ничья, как и в игре с загребским «Динамо». С «Вольфсбергом» подопечные Гончаренко сыграли 1:1.

Уже третью игру подряд «красно-синие» остаются без победы. Они проиграли «Рубину» 0:1 в 16 туре РПЛ, а в предыдущем матче расписали мировую с «Сочи» (1:1).

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«Вольфсберг»

«Черно-белые» тоже будут бороться за плей-офф, тем более что они ближе к «Фейеноорду» на одно очко. У них сейчас 4 пункта.

«Вольфсберг» проиграл два последних матча в Лиге Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» 0:3 и 0:1. В чемпионате у команды была победа над «Альтахом» (2:0) и ничья с «Ридом» (1:1).

На выезде австрийцы играют неплохо. Они одержали три победы в четырех матчах.

Также добавим, что гости пропускали в пяти из шести выступлений.

Прогноз и ставка

ЦСКА в этом матче, по мнению букмекеров, должен быть фаворитом. На его победу дают 1.65, тогда как победа «Вольфсберга» оценивается в 5.50. За 4.10 предлагается ничья.

«Вольфсберг» редко проигрывает с отрывом более, чем в один гол. Ставим на Ф2 (+1) за 1.77.

Ничья с «Фейеноордом» и победа над «Ростовом» внушают уверенность перед этой игрой даже несмотря на последнюю неудачу московской команды.

Самое время ЦСКА одержать первую победу в групповой стадии. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «армейцев». 0