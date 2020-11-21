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    Продлит ли Юран удачную серию дальневосточников?

    «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов»
    Сергей Юран
    В 23-м туре первенства первого российского дивизиона «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 21 ноября и начнется в 08:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» после 22 туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 34 очка, однако от зоны плей-офф отстает аж на 12 пунктов.

    Отметим, что с приходом на тренерский мостик Сергея Юрана, дальневосточники значительно улучшили свои результаты, выиграв шесть игр при одной ничьей.

    Единственная потеря пунктов была дома в первенстве с «Иртышем» (0:0), после чего «армейцы» выбили из Кубка «Рубин» (1:0) и выиграли три встречи чемпионата с общим счетом 9:4.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «СКА-Хабаровск» демонстрирует третью статистику в лиге. В 12 проведенных матчах было одержано семь викторий, трижды была ничья и два раза команда терпела фиаско, разница мячей — 15:9.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» с 46 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии одного балла от второй строчки.

    Отрезок в последние шесть встреч первенства не особо хорошо дался самарскому коллективу. В нем он неизменно терял очки в выездных играх и побеждал на своей арене.

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    • Так дома удалось одолеть 4:1 «Шинник», 3:0 «Акрон» и 2:1 «Велес» в минувшем туре, в гостях «волжане» расписали мировые с «Факелом» и «Краснодаром-2» (по 1:1), а также потерпели фиаско от «Торпедо», уступив в Москве со счетом 1:3.

    Вне родных стен «Крылышки» в текущем первенстве добились четырех побед, трижды сыграли вничью и трижды были повержены, разница забитых и пропущенных — 17:12.

    В игре первого круга «Крылья» в Самаре одолели дальневосточников со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.86.

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    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.52.

    Уж очень непросто даются «Крылышкам» выездные встречи, так что вполне коллектив Юрана может продлить свою удачную серию, не проиграв и на этот раз. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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