«СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года

В 23-м туре первенства первого российского дивизиона «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 21 ноября и начнется в 08:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» после 22 туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 34 очка, однако от зоны плей-офф отстает аж на 12 пунктов.

Отметим, что с приходом на тренерский мостик Сергея Юрана, дальневосточники значительно улучшили свои результаты, выиграв шесть игр при одной ничьей.

Единственная потеря пунктов была дома в первенстве с «Иртышем» (0:0), после чего «армейцы» выбили из Кубка «Рубин» (1:0) и выиграли три встречи чемпионата с общим счетом 9:4.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «СКА-Хабаровск» демонстрирует третью статистику в лиге. В 12 проведенных матчах было одержано семь викторий, трижды была ничья и два раза команда терпела фиаско, разница мячей — 15:9.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с 46 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии одного балла от второй строчки.

Отрезок в последние шесть встреч первенства не особо хорошо дался самарскому коллективу. В нем он неизменно терял очки в выездных играх и побеждал на своей арене.

Так дома удалось одолеть 4:1 «Шинник», 3:0 «Акрон» и 2:1 «Велес» в минувшем туре, в гостях «волжане» расписали мировые с «Факелом» и «Краснодаром-2» (по 1:1), а также потерпели фиаско от «Торпедо», уступив в Москве со счетом 1:3.

Вне родных стен «Крылышки» в текущем первенстве добились четырех побед, трижды сыграли вничью и трижды были повержены, разница забитых и пропущенных — 17:12.

В игре первого круга «Крылья» в Самаре одолели дальневосточников со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.86.

На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.52.

Уж очень непросто даются «Крылышкам» выездные встречи, так что вполне коллектив Юрана может продлить свою удачную серию, не проиграв и на этот раз. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0