Франция — Швеция. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года

В шестом туре Лиги наций сборная Франции будет принимать сборную Швеции в матче Лиги А. Игра пройдет на «Стад де Франс» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Франция — Швеция.

Франция

За пять игр в рамках Лиги наций французская команда смогла набрать 13 очков, благодаря чему в турнирной таблице группы 3 она вышла на чистое первое место, опередив португальцев на 3 балла.

Первый матч против шведов Франция провела 5 сентября. Тогда в гостях единственный гол Мбаппе принес «трехцветным» победу (1:0). Во второй встрече Лиги наций эта команда переиграла Хорватию (4:2).

В товарняке 7 октября сборная Франции знатно покуражилась, отгрузив ослабленной Украине 7 мячей (7:1). А в третьем туре Лиги наций подопечные Дидье Дешама расписали мировую с Португалией (0:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Затем французы еще раз победили Хорватию (2:1). В товарняке 11 ноября «трехцветные» потерпели поражение от Финляндии (0:2), а в пятом туре Лиги наций они взяли верх над Португалией (1:0).

Швеция

В своих пяти поединках Лиги наций шведская сборная заработала всего 3 очка и забила 3 гола. В таблице группы 3 она находится на последнем месте. Столько же баллов имеет и Хорватия, идущая третьей.

В сентябрьских играх Лиги наций Швеция осталась без набранных баллов. На своем поле сине-желтые потерпели поражения от Франции (0:1) и Португалии (0:2).

Затем в октябре подопечные Янне Андерссона переиграли Россию в товарищеской встрече (2:1). А в Лиге наций Швеция снова осталась ни с чем, уступив Хорватии (1:2) и Португалии (0:3).

В ноябре шведы отправились в гости к Дании в рамках контрольного поединка. В Бреннбю сине-желтые проиграли (0:2). А в пятом туре Лиги наций Швеция взяла верх над Хорватией (2:1).

Прогноз и ставка

На победу Франции в предстоящем матче Лиги наций букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.00, а на победу Швеции — 6.55.

В грядущем матче французам уже никто не помешает попасть в плей-офф, так как недавняя победа над португальцами все решила досрочно.

А вот шведам важно зацепиться за очки, чтобы получить шанс на выход из красной зоны. В игре, где одна из команд имеет турнирную мотивацию, должно быть достаточно голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.69. 0