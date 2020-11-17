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    Проведет ли Франция результативный матч на своем поле?

    Франция — Швеция. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Швеция
    Килиан Мбаппе
    В шестом туре Лиги наций сборная Франции будет принимать сборную Швеции в матче Лиги А. Игра пройдет на «Стад де Франс» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Франция — Швеция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 17 Ноября 2020 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    Франция

    За пять игр в рамках Лиги наций французская команда смогла набрать 13 очков, благодаря чему в турнирной таблице группы 3 она вышла на чистое первое место, опередив португальцев на 3 балла.

    Первый матч против шведов Франция провела 5 сентября. Тогда в гостях единственный гол Мбаппе принес «трехцветным» победу (1:0). Во второй встрече Лиги наций эта команда переиграла Хорватию (4:2).

    В товарняке 7 октября сборная Франции знатно покуражилась, отгрузив ослабленной Украине 7 мячей (7:1). А в третьем туре Лиги наций подопечные Дидье Дешама расписали мировую с Португалией (0:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Затем французы еще раз победили Хорватию (2:1). В товарняке 11 ноября «трехцветные» потерпели поражение от Финляндии (0:2), а в пятом туре Лиги наций они взяли верх над Португалией (1:0).

    Швеция

    В своих пяти поединках Лиги наций шведская сборная заработала всего 3 очка и забила 3 гола. В таблице группы 3 она находится на последнем месте. Столько же баллов имеет и Хорватия, идущая третьей.

    В сентябрьских играх Лиги наций Швеция осталась без набранных баллов. На своем поле сине-желтые потерпели поражения от Франции (0:1) и Португалии (0:2).

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    • Затем в октябре подопечные Янне Андерссона переиграли Россию в товарищеской встрече (2:1). А в Лиге наций Швеция снова осталась ни с чем, уступив Хорватии (1:2) и Португалии (0:3).

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    • В ноябре шведы отправились в гости к Дании в рамках контрольного поединка. В Бреннбю сине-желтые проиграли (0:2). А в пятом туре Лиги наций Швеция взяла верх над Хорватией (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Франции в предстоящем матче Лиги наций букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.00, а на победу Швеции — 6.55.

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    В грядущем матче французам уже никто не помешает попасть в плей-офф, так как недавняя победа над португальцами все решила досрочно.

    А вот шведам важно зацепиться за очки, чтобы получить шанс на выход из красной зоны. В игре, где одна из команд имеет турнирную мотивацию, должно быть достаточно голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.69. 0

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    Франция — Швеция. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Франция — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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