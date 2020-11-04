«Рединг» — «Престон Норт Энд». Прогноз (к. 2.68) и ставки на Чемпионшип 4 ноября 2020 года

«Рединг»
В текущем сезоне «Рединг», по всей видимости, будет бороться за выход в Премьер-лигу. После девяти туров бывшая команда российского нападающего Павла Погребняка занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
«Редингу» удался мощный старт, в первых четырех турах команда Велька Пауновича набрала 12 очков.
В пятом туре «Рединг» сыграл вничью с «Мидлсбро», но после этого одержал еще три победы.
Первое поражение «Рединг» потерпел в минувшие выходные, проиграв в гостях «Ковентри Сити» со счетом 2:3.
«Рединг» на данный момент самая результативная команда Чемпионшипа. В девяти матчах хозяева забили 17 мячей.
«Престон Норт Энд»
У «Престона» тем временем дела идут не так хорошо. В турнирной таблице команда гостей находится на 16- месте, имея в своем активе после девяти туров лишь 10 очков.
На прошлых выходных «Престон» уступил на своем поле «Бирмингему», а до этого проиграл дома «Миллуолу».
Правда, незадолго до двух домашних поражений «Престон» одержал две гостевые победы — над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Хаддерсфилдом».
Интересно, что «Престон» в этом сезоне пока набирает очки только в гостях. Команда Алекса Нила проиграла все пять домашних матчей, в которых забила лишь один мяч.
Прогноз и ставка
Несмотря на ощутимое расстояние между командами в таблице, букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны.
На победу «Рединга» можно поставить за 2.68, на ничью за 2.95, а на «Престон» — за 3.06.
В принципе, определенная логика в этом есть. Это Чемпионшип, почти все команда приблизительно одного уровня. И все же «Рединг» на данный момент выделяется на фоне остальных.
Ставка — победа «Рединга» за 2.68.
К слову, «Рединг» выиграл пять предыдущих матчей против «Престона». Так что коэффициент на хозяев действительно завышен. 0