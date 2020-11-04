«Рединг» — «Престон Норт Энд». Прогноз (к. 2.68) и ставки на Чемпионшип 4 ноября 2020 года

«Рединг» встретится на своем поле с «Престон Норт Энд» в рамках десятого тура Чемпионшипа. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Рединг» — «Престон Норт Энд».

«Рединг»

В текущем сезоне «Рединг», по всей видимости, будет бороться за выход в Премьер-лигу. После девяти туров бывшая команда российского нападающего Павла Погребняка занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Редингу» удался мощный старт, в первых четырех турах команда Велька Пауновича набрала 12 очков.

В пятом туре «Рединг» сыграл вничью с «Мидлсбро», но после этого одержал еще три победы.

Первое поражение «Рединг» потерпел в минувшие выходные, проиграв в гостях «Ковентри Сити» со счетом 2:3.

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«Рединг» на данный момент самая результативная команда Чемпионшипа. В девяти матчах хозяева забили 17 мячей.

«Престон Норт Энд»

У «Престона» тем временем дела идут не так хорошо. В турнирной таблице команда гостей находится на 16- месте, имея в своем активе после девяти туров лишь 10 очков.

На прошлых выходных «Престон» уступил на своем поле «Бирмингему», а до этого проиграл дома «Миллуолу».

Правда, незадолго до двух домашних поражений «Престон» одержал две гостевые победы — над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Хаддерсфилдом».

Интересно, что «Престон» в этом сезоне пока набирает очки только в гостях. Команда Алекса Нила проиграла все пять домашних матчей, в которых забила лишь один мяч.

Прогноз и ставка

Несмотря на ощутимое расстояние между командами в таблице, букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны.

На победу «Рединга» можно поставить за 2.68, на ничью за 2.95, а на «Престон» — за 3.06.

В принципе, определенная логика в этом есть. Это Чемпионшип, почти все команда приблизительно одного уровня. И все же «Рединг» на данный момент выделяется на фоне остальных.

Ставка — победа «Рединга» за 2.68.

К слову, «Рединг» выиграл пять предыдущих матчей против «Престона». Так что коэффициент на хозяев действительно завышен. 0