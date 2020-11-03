«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Чемпионшипа 3 ноября 2020 года.

Во вторник, 3 ноября, в рамках 10-го тура первенства первой английской лиги «Брендфорд» в Лондоне на стадионе «Комьюнити» примет «Суонси». Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси».

«Брентфорд»

«Брентфорд», который в минувшем сезоне был в шаге от АПЛ, на текущий момент с 14 набранными баллами идет девятым в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф всего на один пункт.

Старт «пчелам» в новом розыгрыше первой английской лиги дался не особо хорошо. За первые четыре тура они одержали только одну викторию, но за последующие пять матчей был всего один проигрыш и три выигрыша.

В минувшем игровом дне лондонцы добыли крупную выездную викторию над «Лутон Таун» со счетом 3:0, а ранее они в родных стенах поделили очки с «Норвичем», сыграв 1:1.

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В этом сезоне «Брендфорд» за шесть домашний матчей с учетом всех турниров уступил в одном из них, трижды победил и два раза сыграл вничью.

«Суонси»

«Суонси» в прошлом сезоне пробился в плей-офф, но там на стадии 1/2 финала проиграл по сумме двух игр предстоящему противнику, выиграв дома 1:0 и уступив 1:3 в гостях.

На данный момент «лебеди» в турнирной таблице Чемпионшипа с 18 зачетными пунктами расположились на второй позиции, однако сильно отстают от лидера, а конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов.

За всю турнирную дистанцию нового первенства валлийцы потерпели только одно фиаско, проиграв дома четыре тура тому назад «Хаддерсфилду» (1:2). Последние две игры они выиграли, одолев в родных стенах по 2:0 «Сток Сити» и «Блэкберн».

В текущем сезоне «Суонси» провел на выезде пять встреч, где только раз был повержен при двух викториях и двух мировых исходах.

В минувшем первенстве в рамках регулярки дважды победили лондонцы (3:1 и 3:0), а в плей-офф эти коллективы обменялись домашними победами -3:1 и 0:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брендфорда» — 2.05, победа «Суонси» — 3.74, ничья — 3.56.

Оба коллектива в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого мяча. Ожидаем, что и в очном противостоянии забивать будут и те, и другие.

Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0